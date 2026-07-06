Russia-Ukraine War: रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन ने कर दिया ध्वस्त, तेल डिपो को भी बनाया निशाना

Ukraine Russia War: यूक्रेन का दावा है कि उसकी ड्रोन सेना (अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्स) ने 5 और 6 जुलाई की रात रूस के कब्जे वाले क्रीमिया समेत कई इलाकों पर बड़ा हमला किया है। इस यूनिट के कमांडर रॉबर्ट मैग्यार ब्रोवदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस ऑपरेशन में रूस के कुल 47 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें दो S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, केर्च का एक तेल डिपो, एक नेबो-यू रडार स्टेशन और पेट्रोल ले जा रहे दो बड़े टैंकर शामिल हैं।