‘ट्रंप नीच आदमी, घटिया गुंडा है!” मेलोनी को उकसाने पर इटली के कार्लो कैलेंडा ने Trump पर दिया बयान

यह अप्रेल 2026 की बात है, जब अंतरराष्ट्रीय विवादों को लेकर दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया। मेलोनी ने ट्रंप के सोशल मीडिया पर पोप लियो के खिलाफ अपनाए गए रुख की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। इसके जवाब में यह तर्क दिया गया कि इटली ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया था और कथित तौर पर मेलोनी की हिम्मत की कमी के कारण इटली ने इस अभियान के लिए कुछ घरेलू हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जिसे अमेरिकियों ने ठुकरा दिया था। जून 2026 के मध्य में हुए G7 शिखर सम्मेलन के समय फ्रांस के एवियन-लेस-बेन्स में आयोजित 'ग्रुप ऑफ सेवन' की बैठक के दौरान नेताओं ने एक-दूसरे के साथ व्यापक चर्चा की थी।