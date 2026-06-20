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‘मेलोनी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें कर रही थीं’, पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

Giorgia Meloni vs Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ्रांस में G-7 मीटिंग के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने बार-बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की गुज़ारिश की।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Jun 20, 2026

Giorgia Meloni Donald Trump

पीएम जॉर्जिया मेलोनी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

US President Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने G-7 समिट का जिक्र करते हुए कहा कि फ्रांस में G-7 मीटिंग के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने बार-बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की गुज़ारिश की। इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है। शायद इसलिए क्योंकि जब ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या बनाने से रोकने की बात आई, तो उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया।

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Published on:

20 Jun 2026 07:21 pm

Hindi News / World / ‘मेलोनी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें कर रही थीं’, पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

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