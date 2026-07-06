लेबनान पर बढ़ता जा रहा इजरायल का अत्याचार, आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू से चिढ़ते हैं 5 मुस्लिम देश?

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। (फोटो- ANI)
Israel Enemy Countries: इजरायल के प्रति नफरत को लेकर दुश्मन देशों की सूची काफी लंबी है। इस सूची में शामिल टॉप 5 देश और उनके नेता लगातार इजरायल को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं। हालांकि दुश्मन देशों को इजरायल अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए मुंहतोड़ जवाब भी रहा है। हालांकि ताजा मामले में ईरान पर हुए हमले में इजरायल को अमेरिका का साथ मिला। इजरायल के भारत से मित्रतापूर्ण संबंध भी जगजाहिर हैं।
इजरायल की स्थापना 1948 में हुई और इसी समय से उसकी कई मुस्लिम देशों के साथ संघर्ष की स्थिति भी आज तक बरकरार है। कई बार इजरायल का उसके आसपास के मुस्लिम देशों से युद्ध हो चुका है। हालांकि, कई देशों से इजरायल के इस दौरान रिश्ते भी आंशिक रूप से सुधरे। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध से क्षेत्र में बीते लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग