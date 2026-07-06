लेबनान पर बढ़ता जा रहा इजरायल का अत्याचार, आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू से चिढ़ते हैं 5 मुस्लिम देश?

Israel Enemy Countries: इजरायल के प्रति नफरत को लेकर दुश्मन देशों की सूची काफी लंबी है। इस सूची में शामिल टॉप 5 देश और उनके नेता लगातार इजरायल को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं। हालांकि दुश्मन देशों को इजरायल अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए मुंहतोड़ जवाब भी रहा है। हालांकि ताजा मामले में ईरान पर हुए हमले में इजरायल को अमेरिका का साथ मिला। इजरायल के भारत से मित्रतापूर्ण संबंध भी जगजाहिर हैं।