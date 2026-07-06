हमारे पिता को तुमने मारा- ट्रंप को ईरान की खुली धमकी, मोजतबा खामेनेई अब तक कहां गायब?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान के साथ प्रस्तावित शांति वार्ता अंतिम संस्कार कार्यक्रमों के कारण एक सप्ताह के लिए टाल दी गई है। वहीं, इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सोमवार को कहा कि अयातुल्ला अली खामेनेई को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह इजरायल को खत्म करने की योजना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई ईरानी नेता इसी तरह की योजना पर काम करेगा तो उसके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी।