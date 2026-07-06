माइक्रोसॉफ्ट देगा झटका, 4,800 वर्कर्स की करेगा छुट्टी

एक्सबॉक्स रिस्ट्रक्चरिंग के तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कई स्टूडियोज़ को अलग करने या बेचने की योजना बना रही है। डबल फाइन और कंपल्शन गेम्स इंडिपेंडेंट स्टूडियो बनेंगे, जबकि निंजा थ्योरी और अनडेड लैब्स को नए मालिकों को बेचा जाएगा (हेलब्लेड और स्टेट ऑफ डीके 3 जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ सपोर्ट)। आर्केन ल्योन के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। बेथेस्डा अब मुख्य फ्रैंचाइजी जैसे फॉलआउट, एल्डर स्क्रॉल्स, डूम आदि पर फोकस करेगी। कंपनी की एचआर प्रमुख एमी कोलमैन ने बताया कि यह बदलाव ग्राहकों को बेहतर सेवा देने और एआई अपनाने के लिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह छंटनी एआई का असर है और इसी के तहत दुनियाभर में चल रही छंटनी की लहर का हिस्सा है। हालांकि कंपनी का दावा है कि ये नौकरियाँ एआई से सीधे नहीं बदली जा रही, बल्कि संरचनात्मक बदलाव के कारण ऐसा किया जा रहा है।