Trump की धमकी के बाद होर्मुज में टैंकर पर मिसाइल अटैक, क्या अमेरिका-ईरान युद्ध फिर से भड़क रहा है?

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में ईरान के जनसमूह द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की आवाजें गूंजने और ट्रंप की तेहरान को खत्म करने की धमकी देने के बाद सीजफायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। यह तनाव ही दोनों पक्षों के बीच गुस्से का कारण बना है। दरअसल वाशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौता होने के बावजूद, नए सिरे से तनाव और चेतावनियां सामने आई हैं, जो युद्ध फिर से शुरू होने की संभावना की ओर इशारा कर रही हैं।