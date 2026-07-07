NATO: ट्रंप के दबाव के बीच नाटो शिखर सम्मेलन कितना अहम, क्या भारत को भी इसमें शामिल होना चाहिए

NATO Summit Donald Trump Pressure and India : तुर्किये के अंकारा में मंगलवार को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) का आयोजन किया जा रहा है। इस बार का सम्मेलन ताकत और गोला-बारूद केंद्रित है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह सम्मेलन अमेरिका व इजरायल और ईरान के बीच हालिया टकराव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस भारी दबाव के बीच हो रहा है जिसमें वे सहयोगियों से रक्षा खर्च बहुत अधिक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अहम पहलू यह है कि ट्रंप को खुश करने के लिए नाटो नेता अरबों डॉलर के हथियारों के सौदों का ऐलान कर रहे हैं। अहम समझौतों में नाटो का अपने पुराने अवाक्स बेड़े स्वीडन के साब ग्लोबल आई से बदलना, कनाडा का जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदना और नीदरलैंड का 3 अरब यूरो से अधिक के रक्षा प्रोजेक्ट्स का ऐलान करना शामिल है।