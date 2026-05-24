‘परमाणु बम नहीं बनाएंगे’, अमेरिका से समझौते की अटकलों के बीच ईरान का बड़ा ऐलान

उन्होंने आरोप लगाया कि अशांति फैलाने वाला असल खिलाड़ी इजराइल है, जो 'ग्रेटर इजराइल' का सपना देख रहा है और हर मौके पर तनाव बढ़ाता रहता है। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग पहले भी इस बात को दोहराते आए हैं और अब भी दोहरा रहे हैं।