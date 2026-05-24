खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट और युद्ध का होगा स्थायी अंत, जल्द फाइनल हो सकती है अमेरिका-ईरान के बीच डील

ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही डील हो सकती है। उन्होंने लिखा, "मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूं जहाँ अभी-अभी हमारी सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रपति के मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफ़ा अल थानी, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम बिन जाबेर अल थानी और मंत्री अली अल-थवादी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफ़ा के साथ एक बहुत अच्छी बातचीत हुई। यह बातचीत ईरान के साथ शांति से जुड़े एक समझौता ज्ञापन (MOU) से संबंधित सभी मामलों पर हुई। एक समझौते पर लगभग बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसे अमेरिका, ईरान और सूची में शामिल अन्य विभिन्न देशों के बीच अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसके अलावा मेरी इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी बातचीत हुई, जो कि उसी तरह बहुत अच्छी रही। इस समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर अभी चर्चा चल रही है, और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।"