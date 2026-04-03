ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, पैम बोंडी को अटॉर्नी जनरल पद से हटाया

ट्रंप ने बोंडी के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा, "पैम बोंडी एक महान अमेरिकी देशभक्त और एक वफादार दोस्त हैं, जिन्होंने पिछले एक साल तक मेरी अटॉर्नी जनरल के रूप में देश की निष्ठापूर्वक सेवा की। पैम ने हमारे देशभर में अपराध पर लगाम लगाने के व्यापक अभियान की देखरेख में शानदार काम किया, जिसके परिणामस्वरूप हत्याओं का स्तर 1900 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया। हम पैम से बहुत प्यार करते हैं और वह जल्द ही निजी क्षेत्र में एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण नए पद पर काम करने जा रही हैं, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। हमारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एक बेहद प्रतिभाशाली और सम्मानित कानूनी विशेषज्ञ टॉड ब्लैंच (Todd Blanche) कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यभार संभालेंगे।"