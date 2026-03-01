नागरिकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की तैयारी; विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को आज 21 दिन हो चुके हैं। युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा… सऊदी अरब की राजधानी रियाद से एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर सामने आई है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर इस मौत की पुष्टि की है। दूतावास और भारत सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।