20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नागरिकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की तैयारी; विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

MEA India Statement: कुवैत का एयरस्पेस अभी भी बंद है। वहां फंसे हुए हुए भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है… खाड़ी देशों से अब तक लगभग 3 लाख लोग इस इलाके से भारत लौट आए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 20, 2026

US-Iran War

MEA में एडिशनल सेक्रेटरी (खाड़ी) असीम आर महाजन (सोर्स: आईएएनएस)

US-Iran War: विदेश मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच खाड़ी देशों में अलग-अलग घटनाओं में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है।

सरकार के अनुसार, सऊदी अरब, ओमान, इराक और UAE में मौजूद भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि लापता व्यक्ति का पता लगाया जा सके और जिन लोगों की मौत हुई है, उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके।

इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, MEA में एडिशनल सेक्रेटरी (खाड़ी) असीम आर महाजन ने कहा कि अब हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। फ्लाइट्स दोबारा शुरू होने से बड़ी संख्या में लोग वापस भारत लौट रहे हैं। 28 फरवरी से अब तक करीब 3 लाख भारतीय इस क्षेत्र से भारत आ चुके हैं।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने दी बड़ी अपडेट:

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) की एयरलाइंस सुरक्षा और ऑपरेशनल कारणों से सीमित संख्या में नॉन-शेड्यूल्ड (स्पेशल) फ्लाइट्स चला रही हैं। आज UAE के अलग-अलग एयरपोर्ट से भारत के लिए करीब 90 फ्लाइट्स चलने की उम्मीद है।

ओमान और सऊदी अरब से भी भारत के लिए फ्लाइट्स जारी हैं। वहीं, कतर में एयरस्पेस आंशिक रूप से खुल गया है, जिससे कुछ कमर्शियल उड़ानों की अनुमति मिल गई है। कतर एयरवेज आज भारत के लिए करीब 10 स्पेशल फ्लाइट्स चला सकता है।

हालांकि, कुवैत और बहरीन का एयरस्पेस अभी भी बंद है। कुवैत एयरवेज सऊदी अरब के अल कैसुमाह एयरपोर्ट से भारत के लिए विशेष फ्लाइट्स शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसकी पहली उड़ान कोच्चि के लिए होगी। इससे फंसे हुए भारतीय यात्रियों को राहत मिलेगी।

वहीं, बहरीन की गल्फ एयर सऊदी अरब के दम्मम (किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट) से भारत के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चलाकर यात्रियों की मदद कर रही है।

र‍ियाद में एक भारतीय नागरिक की मौत

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को आज 21 दिन हो चुके हैं। युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा… सऊदी अरब की राजधानी रियाद से एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर सामने आई है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर इस मौत की पुष्टि की है। दूतावास और भारत सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

दूतावास की ओर से सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्‍ट क‍िया गया, ''रियाद में 18 मार्च को हुई हालिया घटनाओं में एक भारतीय नागरिक के दुखद निधन पर भारतीय दूतावास अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास मृतक के परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। हम इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।''

ये भी पढ़ें

अमेरिका-इजरायल ने ईरान में अब किया कुछ ऐसा कि तुरंत आगे आए PM मोदी, बोले- अब युद्ध नहीं रोका गया तो…
विदेश
_Middle East War Update NEWS

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

20 Mar 2026 06:47 pm

Published on:

20 Mar 2026 06:41 pm

Hindi News / National News / नागरिकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की तैयारी; विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

दबाव, धमकी और दलबदल: सुबेंदु ने बताया कैसे बीजेपी को तोड़ने में जुटी है बंगाल पुलिस

राष्ट्रीय

नेताओं के ‘झूठे वादों’ पर लगेगा लगाम! चुनाव आयोग ने विज्ञापनों के लिए जारी किया नया फरमान

Election Commission of India
राष्ट्रीय

बिहार में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

राष्ट्रीय

‘धुरंधर 2’ में अतीक अहमद के सीन पर भड़के सपा विधायक, अबु आजमी ने बोला हमला, बोले- ये पाकिस्तानी फिल्म

SP MLA On Dhurandhar 2 Controversy
बॉलीवुड

क्या बंगाल में चुनाव से पहले होने वाला था खेला? कार की डिग्गी में जो मिला उसे देख पुलिस के होश

BANGAL ELECTION
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.