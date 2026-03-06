Iran War: ट्रंप की पसंद का होगा ईरान का अगला लीडर? अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया बड़ा बयान

Iran Israel War: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) ने ईरान के अगले सुप्रीम लीडर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को अगला सुप्रीम लीडर बनाया जाता है, तो यह उन्हें मंजूर नहीं होगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता के चयन में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो देश में स्थिरता और शांति ला सके। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, “खामेनेई का बेटा मुझे मंजूर नहीं है। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो टकराव की जगह संवाद को बढ़ावा दे।”