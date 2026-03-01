Iran News: मध्य पूर्व में तनाव चरम पर, बहरीन की रिफाइनरी पर मिसाइल हमला

Iran-Israel War: मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब और ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा है। गुरुवार रात बहरीन ने दावा किया कि ईरान की ओर से दागी गई एक मिसाइल उसके सरकारी तेल रिफाइनरी परिसर के पास आकर गिरी, जिससे वहां आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग को जल्द ही काबू में कर लिया गया और रिफाइनरी का कामकाज जारी है। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। ईरान ने गुरुवार को एक साथ कई मोर्चों पर हमले तेज कर दिए। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने इजराइल, अमेरिकी सैन्य ठिकानों और क्षेत्र के कुछ अन्य देशों को निशाना बनाते हुए नई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। साथ ही तेहरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसने ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया तो उसे “कड़वा पछतावा” होगा।