7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US–Israel–Iran War: ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम, अब ट्रंप प्रशासन ने लिया अहम फैसला

Merops Anti Drone System: ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बढ़े मध्य-पूर्व तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन में प्रभावी साबित हुआ मेरोप्स एंटी-ड्रोन सिस्टम अब मध्य-पूर्व में तैनात किया जाएगा, जिससे ईरानी ड्रोन खतरे से निपटा जा सके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 07, 2026

Middle East Drone Threat

Middle East Drone Threat (AI Generated Image)

Middle East Drone Threat: ईरान पर अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के चलते मध्य-पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान जहां झुकने को तैयार नहीं है, वहीं अमेरिका और इजरायल अपने लक्ष्य हासिल करने तक हमलों को रोकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं।

हालांकि इन सबके बीच ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। लगातार हो रहे इन हमलों की वजह से मध्य-पूर्व के देशों की चिंता भी बढ़ गई है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और THAAD ईरानी मिसाइलों को रोकने में बेहद महंगे साबित हो रहे हैं, जबकि सस्ते ड्रोन हमलों से निपटने के लिए सीमित इंतजाम हैं।

ऐसे हालात में ट्रंप प्रशासन ने अब एक अहम फैसला लिया है। यूक्रेन में रूसी ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे अमेरिकी एंटी-ड्रोन सिस्टम को मध्य-पूर्व के देशों में तैनात करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जानकारी अमेरिका के दो अधिकारियों ने दी है।

अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान के शाहेद ड्रोन से मुकाबले में अमेरिका की प्रतिक्रिया अब तक निराशाजनक रही है। खासकर ईरान की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन अपेक्षाकृत साधारण संस्करण हैं, जबकि रूस यूक्रेन में अपने युद्ध के दौरान इन्हें लगातार बेहतर और अपडेट करता रहा है।

मध्य-पूर्व में अमेरिकी ड्रोन-रोधी क्षमताओं को मजबूत करने में हुई देरी के कारण पूरे क्षेत्र में ईरान के ड्रोन हमलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। फारस की खाड़ी के कई देशों ने शिकायत की है कि उन्हें अपने क्षेत्र पर हो रहे ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन नहीं दिए गए।

मेरोप्स नामक एंटी-ड्रोन सिस्टम होगा तैनात

अमेरिका ने मेरोप्स नामक एंटी-ड्रोन सिस्टम को मध्य-पूर्व में तैनात का फैसला किया, जिसने यूक्रेन में रूसी ड्रोन के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन किया है। यह सिस्टम दुश्मन ड्रोन का पीछा कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसकी खासियत यह है कि इसे मध्यम आकार की पिकअप ट्रक में आसानी से लगाया जा सकता है। यह सिस्टम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से दुश्मन ड्रोन की पहचान करता है। सिग्नल या सैटेलाइट जाम होने की स्थिति में भी यह स्वतंत्र रूप से नेविगेट कर सकता है और दुश्मन ड्रोन के करीब पहुंचकर उसे हवा में ही गिरा देता है।

इतना ही नहीं, तेज गति वाली मिसाइलों का पता लगाने के लिए कैलिब्रेट किए गए रडार सिस्टम पर छोटे ड्रोन की सटीक पहचान करना मुश्किल होता है। कई बार इन्हें पक्षी या छोटे विमान समझने की गलती हो सकती है। मेरोप्स सिस्टम को खास तौर पर ऐसे ही छोटे और तेज ड्रोन की पहचान कर उन्हें मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिस्टम आर्थिक रूप से भी किफायती माना जा रहा है, क्योंकि 50,000 डॉलर से कम कीमत वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल दागना बेहद महंगा पड़ता है।

ये भी पढ़ें

क्या अमेरिका ने निर्दोष बच्चों को निशाना बनाया? ईरान ने US को चेताया, कहा- लिया जाएगा बदला
विदेश
Minab School Strike

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Mar 2026 11:38 am

Published on:

07 Mar 2026 11:37 am

Hindi News / World / US–Israel–Iran War: ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम, अब ट्रंप प्रशासन ने लिया अहम फैसला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सऊदी-पाक बैठक: क्या ईरान से लड़ेगा पाकिस्तान?

Saudi Arabia Pakistan
विदेश

भारतीय ‘गुड एक्टर’… रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने की तारीफ, मोदी सरकार की चुप्पी पर भड़की कांग्रेस

Scott Bessent, Rahul gandhi, pm modi
विदेश

Iran Israel War: ‘आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा’, अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कर दिया बड़ा ऐलान

US Treasury Secretary Scott Bessant
विदेश

क्या ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा पाकिस्तान? सऊदी रक्षा मंत्री से मिले आसिम मुनीर

Asim Munir and Khalid bin Salman
विदेश

US-Israel-Iran War: जोरदार धमाके से दहला तेहरान एयरपोर्ट, खौंफनाक मंजर देख कांप जाएगी रूह

US-Israel-Iran War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.