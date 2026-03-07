US–Israel–Iran War: ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम, अब ट्रंप प्रशासन ने लिया अहम फैसला

अमेरिका ने मेरोप्स नामक एंटी-ड्रोन सिस्टम को मध्य-पूर्व में तैनात का फैसला किया, जिसने यूक्रेन में रूसी ड्रोन के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन किया है। यह सिस्टम दुश्मन ड्रोन का पीछा कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसकी खासियत यह है कि इसे मध्यम आकार की पिकअप ट्रक में आसानी से लगाया जा सकता है। यह सिस्टम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से दुश्मन ड्रोन की पहचान करता है। सिग्नल या सैटेलाइट जाम होने की स्थिति में भी यह स्वतंत्र रूप से नेविगेट कर सकता है और दुश्मन ड्रोन के करीब पहुंचकर उसे हवा में ही गिरा देता है।