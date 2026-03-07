7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran Israel War: ‘आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा’, अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कर दिया बड़ा ऐलान

Iran Israel War: अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि आज रात ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है। जानिए क्या है इस हमले का मकसद

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 07, 2026

US Treasury Secretary Scott Bessant

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (फोटो-X अकाउंट Isabella)

Iran Israel War: अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग का आज आठवां दिन है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया है कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करना है। अमेरिकी हमलों ने ईरान की क्षमता को 90 फीसदी तक घटा दिया है।

इससे पहले इजरायल ने तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। वहीं, जानकारी सामने आ रही है कि इस जंग में रूस ईरान की खुफिया मदद कर रहा है। वह ईरान को मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन से जुड़ी जानकारी दे रहा है। इस जानकारी की मदद से ही ईरान की IRGC अमेरिकी सैन्य ठिकानों व दूतावासों को निशाना बना रहे हैं।

वॉशिंगटन पोस्ट ने तीन सैन्य अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि रूस ईरान को ऐसी टारगेटिंग इंटेलिजेंस दे रहा है। जिसकी वजह से वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सफल हुआ है। अखबार के अनुसार, इस जंग के दौरान अमेरिका इजरायल को 151.8 मिलियन डॉलर के हथियार भी मुहैया कराएगा।

सैनिकों की शव वापसी में शामिल होंगी मेलानिया ट्रंप

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डोवर वायु सेना अड्डे पर ईरान के साथ युद्ध के शुरुआती दिनों मारे गए अमेरिकी सैन्य कर्मियों के लिए आयोजित एक अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। वहीं, ट्रंप ने आगे लिखा कि प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ डोवर में उनके साथ शामिल होंगी।

अब तक ईरान में 1300 से अधिक मौतें

अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग में अब तक 1300 से अधिक ईरानी नागरिकों की मौत हो गई। 14 मेडिकल सेंटरों को निशाना बनाया गया है। ईरान के कई प्रांतों में बिजली और पानी पूरी तरह से ठप हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। वहीं, अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हुई है और उसके 20 सैन्य बेसों को नुकसान हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 11:28 am

Hindi News / World / Iran Israel War: ‘आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा’, अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कर दिया बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सऊदी-पाक बैठक: क्या ईरान से लड़ेगा पाकिस्तान?

Saudi Arabia Pakistan
विदेश

भारतीय ‘गुड एक्टर’… रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने की तारीफ, मोदी सरकार की चुप्पी पर भड़की कांग्रेस

Scott Bessent, Rahul gandhi, pm modi
विदेश

US–Israel–Iran War: ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम, अब ट्रंप प्रशासन ने लिया अहम फैसला

Middle East Drone Threat
विदेश

क्या ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा पाकिस्तान? सऊदी रक्षा मंत्री से मिले आसिम मुनीर

Asim Munir and Khalid bin Salman
विदेश

US-Israel-Iran War: जोरदार धमाके से दहला तेहरान एयरपोर्ट, खौंफनाक मंजर देख कांप जाएगी रूह

US-Israel-Iran War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.