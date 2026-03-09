भारत ने भीषण युद्ध के बीच ईरान की ऐसे की मदद! विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान

ऐसे में श्रीलंका के पास (हिन्द महासागर) में IRIS Dena के डूबने के बाद हालात और गंभीर हो गए थे। इसी दौरान ईरान का एक और नौसैनिक जहाज तकनीकी खराबी के कारण मदद मांगते हुए भारत से संपर्क में आया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि ईरान ने 20 फरवरी, 2026 को तीन जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर डॉक करने की अनुमति मांगी थी, जिसे भारत ने 1 मार्च को मंजूर कर दिया। इनमें से IRIS Lavan 4 मार्च को कोच्चि पहुंचा और उसका क्रू अभी भारतीय नौसेना की सुविधाओं में है।