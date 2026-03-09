‘खाड़ी जल रही है, तेल संकट है, भारत को चुप्पी नहीं नेतृत्व चाहिए’…जयशंकर के भाषण पर बवाल

सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दलों के नेता पश्चिम एशिया तक फैल रहे अमेरिका-ईरान संघर्ष पर पूरी चर्चा की मांग कर रहे थे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से भारत काफी प्रभावित है। LPG के बढ़ते दाम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वेणुगोपाल ने कहा- हम इस संकट पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। हम अपनी मांग पर अडिग हैं। भारत अमेरिका-ईरान संघर्ष से बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। ऊर्जा संकट हर जगह व्याप्त है। ईंधन की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं, लोग संकट में हैं। सरकार को चर्चा के लिए आना ही होगा। इसी सदन में पहले भी ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं।