पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ TMC का प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे पार्टी नेता

उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने आरोप लगाया कि भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चलाए गए SIR अभियान में आम मतदाताओं के नाम मनमाने तरीके से हटाए जा रहे हैं। उनके अनुसार कूचबिहार जिले में ही 2 लाख 37 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम अंडर एडजुडिकेशन श्रेणी में डाल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) राजनीतिक रूप से कमजोर है वहां योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्ट को प्रभावित किया जा रहा है। इस कदम से हजारों लोगों के मतदान अधिकार पर अनिश्चितता पैदा हो गई है और लोगों में मानसिक चिंता भी बढ रही है।