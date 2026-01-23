‘बॉर्डर 2’ आते ही वरुण धवन के ट्रोलर्स को मिला करारा जवाब, फिल्म के बारे में ये जानकर हो जाएंगे हैरान

Varun Dhawan Shuts Trollers in Border 2:'बॉर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत, अहान शेट्टी के अलावा वरुण धवन भी नजर आ रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले अगर किसी एक्टर को सबसे ज्यादा ट्रोलिंग और हेट कमेंट्स का सामना करना पड़ा तो वो थे वरुण धवन। फिल्म के रिलीज होते ही उन सभी आलोचकों को अभिनेता ने करारा जवाब दिया है जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। आखिर कैसे चलिए इस खबर में आपको बताते हैं।