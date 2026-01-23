‘बॉर्डर 2’ आते ही वरुण धवन के ट्रोलर्स को मिला करारा जवाब, फिल्म के बारे में ये जानकर हो जाएंगे हैरान

Varun Dhawan (सोर्स- IMDb)
Varun Dhawan Shuts Trollers in Border 2:'बॉर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत, अहान शेट्टी के अलावा वरुण धवन भी नजर आ रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले अगर किसी एक्टर को सबसे ज्यादा ट्रोलिंग और हेट कमेंट्स का सामना करना पड़ा तो वो थे वरुण धवन। फिल्म के रिलीज होते ही उन सभी आलोचकों को अभिनेता ने करारा जवाब दिया है जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। आखिर कैसे चलिए इस खबर में आपको बताते हैं।
मामले की शुरुआत हुई सबसे पहले जब फिल्म का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज होने से। गाने में जिस वरुण धवन के एक्सप्रेशन्स और उनकी एक्टिंग का काफी मजाक उड़ाया गया। ऐसा कहा गया कि वो कुछ भी खास नहीं कर रहे हैं और उनका इस फिल्म में कुछ खास काम नहीं था।
इस पूरे मामले पर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से जब वरुण से सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ-साफ कहा था कि उन्हें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपना काम करने के लिए जाते हैं। वरुण ने इस इवेंट में ये भी कहा था कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो अपने-आप ही उनकी तरफ से उन सभी आलोचकों को जवाब मिल जाएगा जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। खास बात ये है कि अब जब फिल्म रिलीज हुई तो हुआ भी कुछ वैसा ही है।
फिल्म में वरुण होशियार सिंह दहिया के किरदार में नजर आते हैं जो हरियाणवी हैं। जिस तरह से वरुण धवन ने हरियाणवी एक्सेंट को पकड़ा है। जिस तरह से उन्होंने अपने इमोशन्स को फिल्म में दिखाया है और एक ऐसे फौजी के किरदार में दिखे हैं जो अंदर से काफी भोला है लेकिन बात जब देश की आती है तो वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म में वरुण ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस में से एक दी है। फिल्म बदलापुर, अक्टूबर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके वरुण ने एक बार फिर इस फिल्म से साबित कर दिया है कि उन्हें चाहे जितना भी ट्रोल किया जाए वो अपने काम से सभी को जवाब देंगे।
