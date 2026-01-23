23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ आते ही वरुण धवन के ट्रोलर्स को मिला करारा जवाब, फिल्म के बारे में ये जानकर हो जाएंगे हैरान

Varun Dhawan Shuts Trollers in Border 2: फिल्म बॉर्डर 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के रिलीज होते ही वरुण धवन के ट्रोलर्स को करारा जवाब मिला है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 23, 2026

Varun Dhawan Shuts Trollers in Border 2

Varun Dhawan (सोर्स- IMDb)

Varun Dhawan Shuts Trollers in Border 2:'बॉर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत, अहान शेट्टी के अलावा वरुण धवन भी नजर आ रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले अगर किसी एक्टर को सबसे ज्यादा ट्रोलिंग और हेट कमेंट्स का सामना करना पड़ा तो वो थे वरुण धवन। फिल्म के रिलीज होते ही उन सभी आलोचकों को अभिनेता ने करारा जवाब दिया है जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। आखिर कैसे चलिए इस खबर में आपको बताते हैं।

वरुण की आलोचना से शुरु हुआ मामला (Varun Dhawan Trolling)

मामले की शुरुआत हुई सबसे पहले जब फिल्म का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज होने से। गाने में जिस वरुण धवन के एक्सप्रेशन्स और उनकी एक्टिंग का काफी मजाक उड़ाया गया। ऐसा कहा गया कि वो कुछ भी खास नहीं कर रहे हैं और उनका इस फिल्म में कुछ खास काम नहीं था।

वरुण का ट्रोलिंग पर रिएक्शन

इस पूरे मामले पर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से जब वरुण से सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ-साफ कहा था कि उन्हें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपना काम करने के लिए जाते हैं। वरुण ने इस इवेंट में ये भी कहा था कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो अपने-आप ही उनकी तरफ से उन सभी आलोचकों को जवाब मिल जाएगा जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। खास बात ये है कि अब जब फिल्म रिलीज हुई तो हुआ भी कुछ वैसा ही है।

फिल्म के आते ही छा गए वरुण (Varun Dhawan Shuts Trollers in Border 2)

फिल्म में वरुण होशियार सिंह दहिया के किरदार में नजर आते हैं जो हरियाणवी हैं। जिस तरह से वरुण धवन ने हरियाणवी एक्सेंट को पकड़ा है। जिस तरह से उन्होंने अपने इमोशन्स को फिल्म में दिखाया है और एक ऐसे फौजी के किरदार में दिखे हैं जो अंदर से काफी भोला है लेकिन बात जब देश की आती है तो वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है।

ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म में वरुण ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस में से एक दी है। फिल्म बदलापुर, अक्टूबर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके वरुण ने एक बार फिर इस फिल्म से साबित कर दिया है कि उन्हें चाहे जितना भी ट्रोल किया जाए वो अपने काम से सभी को जवाब देंगे।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर 2’ सोचते रह गए और चुपके से ‘बॉर्डर 2’ में नजर आ गए अक्षय खन्ना, कुछ इस अंदाज में दिखे ‘रहमान डकैत’
बॉलीवुड
Akshaye Khanna in Border 2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 06:12 pm

Published on:

23 Jan 2026 06:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बॉर्डर 2’ आते ही वरुण धवन के ट्रोलर्स को मिला करारा जवाब, फिल्म के बारे में ये जानकर हो जाएंगे हैरान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दर्शक होंगे हैरान जब गूंजेगी यह आवाज… ‘बॉर्डर 2’ में कैमियो या कुछ और?

Boman Irani - Border 2 Poster
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ की इमोशनल कहानी भी नहीं छुपा पाई ये 3 कमियां, दिमाग लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे हजम

Border 2 Weak Points
बॉलीवुड

39 साल पहले की साजिश… अब एक्टर ने खुद किया पर्दाफाश

Anupam Kher and Amrish Puri as Mogambo Image
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ सोचते रह गए और चुपके से ‘बॉर्डर 2’ में नजर आ गए अक्षय खन्ना, कुछ इस अंदाज में दिखे ‘रहमान डकैत’

Akshaye Khanna in Border 2
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ की इन 5 खूबियों के आगे ‘धुरंधर’ भी लगेगी फीकी, चौंका देगा फिल्म का क्लाइमैक्स

Border 2 Movie Strong Points
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.