‘कच्चा बादाम’ फेम अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड पुलिस को देख भागा, फिर ऐसे हुआ गिरफ्तार, बड़ा कारण आया सामने

जांच में पाया गया कि आकाश संसवाल की स्कॉर्पियो पर पूर्व सांसद का जो स्टिकर लगा था, वह पूरी तरह फर्जी था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आकाश समेत पांच लोगों को हिरासत में ले लिया और गाड़ियों को जब्त कर लिया। सूत्रों का कहना है कि जब आकाश को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो अंजलि अरोड़ा ने कथित तौर पर दिल्ली के कई रसूखदार नेताओं को फोन कर उन्हें छुड़ाने की सिफारिश की, लेकिन पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए किसी की एक न सुनी। आकाश को आज यानी सोमवार (26 जनवरी) को कोर्ट में पेश किया जाएगा।