21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

इमरान हाशमी की वेब सीरीज ‘तस्करी’ ने लूटी महफिल, सबको पछाड़ रच दिया इतिहास

Taskaree Web Series Update: इमरान हाशमी की वेब सीरीज ‘तस्करी’ ने आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को भी पीछे छोड़ दिया है। यह वेब सीरीज दुनिया भर में नॉन-इंग्लिश कैटेगरी का नंबर 1 शो बनकर इतिहास रच दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 21, 2026

Imraan Hashmi Taskaree Web Series Update

इमरान हाशमी की वेब सीरीज ‘तस्करी’ ने काटा गदर (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीनशॉट)

Imran Hashmi Taskaree Web Series Update: इमरान हाशमी की वेब सीरीज ‘तस्करी: द स्मगलर्स वेब’ ने रिलीज होते ही ऐसा धमाका किया कि हर तरफ इसकी ही चर्चा है। ‘नेटफ्लिक्स’ पर आने के बाद यह सीरीज (Taskaree) न सिर्फ इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाने लगा, बल्कि दुनिया भर में नॉन-इंग्लिश कैटेगरी का नंबर 1 शो बनकर इतिहास भी रच दिया। हैरानी की बात तो यह है कि ‘तस्करी’ ने आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’ को भी पीछे छोड़ दिया है, यहां तक कि उन बड़े भारतीय शोज को भी मात दे दी, जिन्हें आज तक नेटफ्लिक्स की पहचान माना जाता था… जैसे कि ‘सेक्रेड गेम्स’ और ‘हीरामंडी’।

इमरान हाशमी की दमदार एक्टिंग, कहानी ने दर्शकों को ऐसा बांधा कि शो IMDb पर भी धमाल मचाते हुए 7.3 की मजबूत रेटिंग तक पहुंच गया। कुल मिलाकर, ‘तस्करी’ (Taskaree) ने साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी और स्टार परफॉर्मेंस हमेशा लोगों का दिल जीत ही लेती है।

‘तस्करी’ ने काटा गदर (Taskaree)

‘नेटफ्लिक्स’ के आधिकारिक डेटा प्लेटफॉर्म ‘तुडुम’ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, नीरज पांडे की वेब सीरीज ‘तस्करी’ ने 12 से 18 जनवरी के बीच दुनियाभर के नॉन-इंग्लिश शोज की लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इस सीरीज ने 5.4 मिलियन व्यूज बटोर लिए, जो किसी भी भारतीय शो के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इतना ही नहीं, ‘तस्करी’ ने कई इंटरनेशनल हिट शोज को भी पीछे छोड़ दिया।

जी हां, कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ‘कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड?’ 4 मिलियन व्यूज के साथ दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा ‘तस्करी’ ने कई बड़े इंटरनेशनल वेब सीरीज जैसे ‘जुजुत्सु काइसेन सीजन 3’ (2.8 मिलियन), ‘अल्फा मेल्स’ (2.6 मिलियन) और ‘द क्वीन ऑफ फ्लो’ (2.5 मिलियन) को भी पीछे छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि टॉप 10 की इस लिस्ट में तस्करी अकेली भारतीय सीरीज है।

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को दी मात

इससे पहले आर्यन खान की बहुचर्चित सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ तीन हफ्ते तक ग्लोबल टॉप 10 में बनी रही थी। पहले हफ्ते में इसे 2.8 मिलियन व्यूज, दूसरे हफ्ते में 3.2 मिलियन व्यूज़, और तीसरे हफ्ते में 1.4 मिलियन व्यूज मिले थे। हालांकि, तीसरे वीक में इसकी रैंक गिरकर आखिरी स्थान पर आ गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ‘तस्करी’ दूसरे वीक में भी अपना यह शानदार प्रदर्शन बरकरार रख पाती है या नहीं?

ये भी पढ़ें

सस्पेंस-थ्रिलर और रोमांस का डेडली कॉम्बिनेशन, OTT पर आ रहा है इस हफ्ते एंटरटेनमेंट ब्लास्ट
OTT
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

21 Jan 2026 09:17 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / इमरान हाशमी की वेब सीरीज ‘तस्करी’ ने लूटी महफिल, सबको पछाड़ रच दिया इतिहास

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘The 50’ के रिलीज के ठीक 11 दिन पहले… कशिश कपूर नहीं होंगी शो का हिस्सा, सामने आई ये बड़ी वजह

Kashish Kapoor
OTT

सस्पेंस-थ्रिलर और रोमांस का डेडली कॉम्बिनेशन, OTT पर आ रहा है इस हफ्ते एंटरटेनमेंट ब्लास्ट

OTT

‘तस्करी’ के खौफनाक क्लाइमेक्स ने उड़ाए सबके होश, आखिरी 10 मिनट में सस्पेंस ने पलट दिया पूरा खेल

'तस्करी' के खौफनाक क्लाइमेक्स ने उड़ाए सबके होश, आखिरी 10 मिनट में सस्पेंस ने पलट दिया पूरा खेल
OTT

कपिल शर्मा से लेकर सुनील ग्रोवर तक: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो’ में किसे मिल रहे सबसे ज्यादा पैसे?

OTT

Bigg Boss OTT: फेमस कंटेस्टेंट की अचानक बिगड़ी तबीयत, आया पैनिक अटैक, फैंस मांग रहे दुआ

Bigg Boss OTT 3 Shivani Kumari suddenly fell suffering panic attack after video Fans are praying
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.