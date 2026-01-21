इमरान हाशमी की वेब सीरीज ‘तस्करी’ ने लूटी महफिल, सबको पछाड़ रच दिया इतिहास

Imran Hashmi Taskaree Web Series Update: इमरान हाशमी की वेब सीरीज ‘तस्करी: द स्मगलर्स वेब’ ने रिलीज होते ही ऐसा धमाका किया कि हर तरफ इसकी ही चर्चा है। ‘नेटफ्लिक्स’ पर आने के बाद यह सीरीज (Taskaree) न सिर्फ इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाने लगा, बल्कि दुनिया भर में नॉन-इंग्लिश कैटेगरी का नंबर 1 शो बनकर इतिहास भी रच दिया। हैरानी की बात तो यह है कि ‘तस्करी’ ने आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’ को भी पीछे छोड़ दिया है, यहां तक कि उन बड़े भारतीय शोज को भी मात दे दी, जिन्हें आज तक नेटफ्लिक्स की पहचान माना जाता था… जैसे कि ‘सेक्रेड गेम्स’ और ‘हीरामंडी’।