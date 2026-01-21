इमरान हाशमी की वेब सीरीज ‘तस्करी’ ने लूटी महफिल, सबको पछाड़ रच दिया इतिहास

इमरान हाशमी की वेब सीरीज ‘तस्करी’ ने काटा गदर (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीनशॉट)
Imran Hashmi Taskaree Web Series Update: इमरान हाशमी की वेब सीरीज ‘तस्करी: द स्मगलर्स वेब’ ने रिलीज होते ही ऐसा धमाका किया कि हर तरफ इसकी ही चर्चा है। ‘नेटफ्लिक्स’ पर आने के बाद यह सीरीज (Taskaree) न सिर्फ इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाने लगा, बल्कि दुनिया भर में नॉन-इंग्लिश कैटेगरी का नंबर 1 शो बनकर इतिहास भी रच दिया। हैरानी की बात तो यह है कि ‘तस्करी’ ने आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’ को भी पीछे छोड़ दिया है, यहां तक कि उन बड़े भारतीय शोज को भी मात दे दी, जिन्हें आज तक नेटफ्लिक्स की पहचान माना जाता था… जैसे कि ‘सेक्रेड गेम्स’ और ‘हीरामंडी’।
इमरान हाशमी की दमदार एक्टिंग, कहानी ने दर्शकों को ऐसा बांधा कि शो IMDb पर भी धमाल मचाते हुए 7.3 की मजबूत रेटिंग तक पहुंच गया। कुल मिलाकर, ‘तस्करी’ (Taskaree) ने साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी और स्टार परफॉर्मेंस हमेशा लोगों का दिल जीत ही लेती है।
‘नेटफ्लिक्स’ के आधिकारिक डेटा प्लेटफॉर्म ‘तुडुम’ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, नीरज पांडे की वेब सीरीज ‘तस्करी’ ने 12 से 18 जनवरी के बीच दुनियाभर के नॉन-इंग्लिश शोज की लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इस सीरीज ने 5.4 मिलियन व्यूज बटोर लिए, जो किसी भी भारतीय शो के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इतना ही नहीं, ‘तस्करी’ ने कई इंटरनेशनल हिट शोज को भी पीछे छोड़ दिया।
जी हां, कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ‘कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड?’ 4 मिलियन व्यूज के साथ दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा ‘तस्करी’ ने कई बड़े इंटरनेशनल वेब सीरीज जैसे ‘जुजुत्सु काइसेन सीजन 3’ (2.8 मिलियन), ‘अल्फा मेल्स’ (2.6 मिलियन) और ‘द क्वीन ऑफ फ्लो’ (2.5 मिलियन) को भी पीछे छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि टॉप 10 की इस लिस्ट में तस्करी अकेली भारतीय सीरीज है।
इससे पहले आर्यन खान की बहुचर्चित सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ तीन हफ्ते तक ग्लोबल टॉप 10 में बनी रही थी। पहले हफ्ते में इसे 2.8 मिलियन व्यूज, दूसरे हफ्ते में 3.2 मिलियन व्यूज़, और तीसरे हफ्ते में 1.4 मिलियन व्यूज मिले थे। हालांकि, तीसरे वीक में इसकी रैंक गिरकर आखिरी स्थान पर आ गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ‘तस्करी’ दूसरे वीक में भी अपना यह शानदार प्रदर्शन बरकरार रख पाती है या नहीं?
