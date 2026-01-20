‘The 50’ के रिलीज के ठीक 11 दिन पहले… कशिश कपूर नहीं होंगी शो का हिस्सा, सामने आई ये बड़ी वजह

इस खुलासे ने फैंस के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं? जब मेकर्स ने कास्टिंग लगभग फाइनल कर दी थी, तब इतने बड़े लेवल पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कशिश ने पीछे हटने का फैसला कर लिया? अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने न सिर्फ अफवाहों को क्लियर किया, बल्कि शो से दूरी बनाने के पीछे की वजह को लेकर भी एक बड़ा संकेत छोड़ दिया। क्या है वजह, जिसने कशिश को अंतिम क्षणों में ‘ना’ कहने पर मजबूर कर दिया?