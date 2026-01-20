20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

‘The 50’ के रिलीज के ठीक 11 दिन पहले… कशिश कपूर नहीं होंगी शो का हिस्सा, सामने आई ये बड़ी वजह

The 50 Show Update: ‘द 50’ शो 1 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी। पिछले दिनों खबरें आईं थी कि ‘बिग बॉस 18’ फेम कशिश कपूर शो में नजर आएंगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब उन्होंने रिलीज के ठीक 11 दिन पहले…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 20, 2026

Kashish Kapoor

कशिश कपूर नहीं होंगी शो ‘The 50’ का हिस्सा (इमेज सोर्स: कंटेस्टेंट इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Kashish Kapoor The 50 Show Update: 'The 50' को लेकर एक चौंकाने वाली खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है। शो के दर्शक महीनों से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ‘बिग बॉस 18’ फेम कशिश कपूर इस हाई–वोल्टेज रियलिटी सीरीज का हिस्सा बनेंगी। मेकर्स ने उन्हें ऑफिशियली अप्रोच भी किया था और बात पेमेंट नेगोशिएशन के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब कशिश ने खुद साफ कर दिया है कि वह ‘The 50’ का हिस्सा नहीं बनेंगी।

इस खुलासे ने फैंस के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं? जब मेकर्स ने कास्टिंग लगभग फाइनल कर दी थी, तब इतने बड़े लेवल पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कशिश ने पीछे हटने का फैसला कर लिया? अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने न सिर्फ अफवाहों को क्लियर किया, बल्कि शो से दूरी बनाने के पीछे की वजह को लेकर भी एक बड़ा संकेत छोड़ दिया। क्या है वजह, जिसने कशिश को अंतिम क्षणों में ‘ना’ कहने पर मजबूर कर दिया?

इंस्टाग्राम पर बताई शो छोड़ने की वजह

कशिश कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साफ कर दिया कि वह ‘The 50’ का हिस्सा नहीं बनेंगी। मेकर्स ने सच में उन्हें अप्रोच किया था और पेमेंट नेगोशिएशन भी लगभग फाइनल हो चुका था। लेकिन उनकी डेट्स एक दूसरे प्रोजेक्ट से टकरा गईं, इसलिए उन्हें ‘The 50’ छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने फैंस को सपोर्ट और प्यार के लिए शुक्रिया भी कहा।

बता दें, ‘द 50’ का प्रीमियर 1 फरवरी 2026 को होगा। नए एपिसोड Jio Hotstar पर रात 9 बजे और Colors TV पर रात 10:30 बजे देखे जा सकेंगे।

‘द 50’ के कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट्स

‘द 50’ में करण पटेल पहले कन्फर्म किए गए। इसके अलावा इसमें मिस्टर फैसू, उर्वशी ढोलकिया, दुष्यंत कुकरेजा, शाइनी दोशी, मोनालिसा–विक्रांत, और दिव्या अग्रवाल नजर आने वाले हैं। वहीं संभावित कंटेस्टेंट्स की बात करें तो इसमें अर्चना गौतम, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, बेबिका धुर्वे, निकिता भामिदिपति, मृदुल तिवारी, और नेहल चुडासमा का नाम शामिल है। यह अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये भी दिखाई देंगे।

ये भी पढ़ें

दिशा पाटनी के रिलेशनशिप को लेकर मचा बवाल, मॉडल के डेटिंग पोस्ट ने बढ़ाई हलचल
बॉलीवुड
Disha Patani relationship sparks uproar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 08:43 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘The 50’ के रिलीज के ठीक 11 दिन पहले… कशिश कपूर नहीं होंगी शो का हिस्सा, सामने आई ये बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सस्पेंस-थ्रिलर और रोमांस का डेडली कॉम्बिनेशन, OTT पर आ रहा है इस हफ्ते एंटरटेनमेंट ब्लास्ट

OTT

‘तस्करी’ के खौफनाक क्लाइमेक्स ने उड़ाए सबके होश, आखिरी 10 मिनट में सस्पेंस ने पलट दिया पूरा खेल

'तस्करी' के खौफनाक क्लाइमेक्स ने उड़ाए सबके होश, आखिरी 10 मिनट में सस्पेंस ने पलट दिया पूरा खेल
OTT

कपिल शर्मा से लेकर सुनील ग्रोवर तक: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो’ में किसे मिल रहे सबसे ज्यादा पैसे?

OTT

Bigg Boss OTT: फेमस कंटेस्टेंट की अचानक बिगड़ी तबीयत, आया पैनिक अटैक, फैंस मांग रहे दुआ

Bigg Boss OTT 3 Shivani Kumari suddenly fell suffering panic attack after video Fans are praying
OTT

भुवन बाम की पहचान के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति पोस्ट की गई तस्वीरें हटाने के निर्देश

Bhuvan Bam Personality Rights
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.