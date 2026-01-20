‘The 50’ के रिलीज के ठीक 11 दिन पहले… कशिश कपूर नहीं होंगी शो का हिस्सा, सामने आई ये बड़ी वजह

कशिश कपूर नहीं होंगी शो ‘The 50’ का हिस्सा (इमेज सोर्स: कंटेस्टेंट इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Kashish Kapoor The 50 Show Update: 'The 50' को लेकर एक चौंकाने वाली खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है। शो के दर्शक महीनों से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ‘बिग बॉस 18’ फेम कशिश कपूर इस हाई–वोल्टेज रियलिटी सीरीज का हिस्सा बनेंगी। मेकर्स ने उन्हें ऑफिशियली अप्रोच भी किया था और बात पेमेंट नेगोशिएशन के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब कशिश ने खुद साफ कर दिया है कि वह ‘The 50’ का हिस्सा नहीं बनेंगी।
इस खुलासे ने फैंस के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं? जब मेकर्स ने कास्टिंग लगभग फाइनल कर दी थी, तब इतने बड़े लेवल पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कशिश ने पीछे हटने का फैसला कर लिया? अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने न सिर्फ अफवाहों को क्लियर किया, बल्कि शो से दूरी बनाने के पीछे की वजह को लेकर भी एक बड़ा संकेत छोड़ दिया। क्या है वजह, जिसने कशिश को अंतिम क्षणों में ‘ना’ कहने पर मजबूर कर दिया?
कशिश कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साफ कर दिया कि वह ‘The 50’ का हिस्सा नहीं बनेंगी। मेकर्स ने सच में उन्हें अप्रोच किया था और पेमेंट नेगोशिएशन भी लगभग फाइनल हो चुका था। लेकिन उनकी डेट्स एक दूसरे प्रोजेक्ट से टकरा गईं, इसलिए उन्हें ‘The 50’ छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने फैंस को सपोर्ट और प्यार के लिए शुक्रिया भी कहा।
बता दें, ‘द 50’ का प्रीमियर 1 फरवरी 2026 को होगा। नए एपिसोड Jio Hotstar पर रात 9 बजे और Colors TV पर रात 10:30 बजे देखे जा सकेंगे।
‘द 50’ में करण पटेल पहले कन्फर्म किए गए। इसके अलावा इसमें मिस्टर फैसू, उर्वशी ढोलकिया, दुष्यंत कुकरेजा, शाइनी दोशी, मोनालिसा–विक्रांत, और दिव्या अग्रवाल नजर आने वाले हैं। वहीं संभावित कंटेस्टेंट्स की बात करें तो इसमें अर्चना गौतम, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, बेबिका धुर्वे, निकिता भामिदिपति, मृदुल तिवारी, और नेहल चुडासमा का नाम शामिल है। यह अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये भी दिखाई देंगे।
