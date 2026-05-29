PM नरेंद्र मोदी ने राम चरण को सुनाई ‘मोहम्मद’ नाम के शख्स की कहानी, मुलाकात में बताया कैसे बदला पूरा गांव

Ram Charan meets PM Narendra Modi Delhi: साउथ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आने वाली मच-अवेटीड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। फिल्म की रिलीज की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, मेकर्स और स्टारकास्ट इसके प्रमोशन में जी-जान से जुटे हैं। ये फिल्म आने वाली 4 जून को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उससे पहले फिल्म के इसी प्रमोशन टूर के सिलसिले में 'पेड्डी' की पूरी टीम देश की राजधानी दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली में प्रमोशन के दौरान राम चरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास मुलाकात की। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वर खुद हैरान रह गए।