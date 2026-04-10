‘धुरंधर 2’ के लिए नामुमकिन साबित हुआ ये रिकॉर्ड, पहली धुरंधर को भी नहीं कर पाई पीछे, बॉक्स ऑफिस पर जादू पड़ा फीका

Dhurandhar 2 Fails To Beat This Record: रणवीर सिंह और राकेश बेदी स्टारर स्पाई-एक्शन फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के तीन हफ्तों में शानदार कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई है। हालांकि तीसरे सप्ताह में फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती नजर आई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड्स के करीब पहुंचकर इंडस्ट्री में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है।