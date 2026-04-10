‘धुरंधर 2’ के लिए नामुमकिन साबित हुआ ये रिकॉर्ड, पहली धुरंधर को भी नहीं कर पाई पीछे, बॉक्स ऑफिस पर जादू पड़ा फीका

Dhurandhar 2 Fails To Beat This Record (सोर्स- IMDb)
Dhurandhar 2 Fails To Beat This Record: रणवीर सिंह और राकेश बेदी स्टारर स्पाई-एक्शन फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के तीन हफ्तों में शानदार कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई है। हालांकि तीसरे सप्ताह में फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती नजर आई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड्स के करीब पहुंचकर इंडस्ट्री में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है।
फिल्म ने तीसरे सप्ताह के अंत तक लगभग 110.60 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की। ये आंकड़ा भले ही पहले दो हफ्तों की तुलना में कम है, लेकिन इतने लंबे समय तक सिनेमाघरों में टिके रहना फिल्म की लोकप्रियता को दर्शाता है।
चौथे गुरुवार तक फिल्म की कमाई में गिरावट साफ दिखाई दी, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अब फिल्म अपने रन के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। इसके बावजूद दर्शकों के बीच फिल्म का क्रेज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
दिलचस्प बात यह है कि 'धुरंधर' के तीसरे हफ्ते का रिकॉर्ड अब भी बरकरार है। पिछली फिल्म ने अपने तीसरे सप्ताह में अधिक मजबूत प्रदर्शन किया था, जबकि 'धुरंधर 2' उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी।
हालांकि सीक्वल ने ओवरऑल लाइफटाइम कमाई के मामले में पहले पार्ट को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन तीसरे सप्ताह के आंकड़ों में यह पिछड़ती नजर आई।
तीन हफ्तों में फिल्म का घरेलू नेट कलेक्शन 1048 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है। यानी फिल्म 1050 करोड़ के आंकड़े को छूने से बेहद करीब रह गई।
वहीं भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1255 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है। इससे साफ है कि फिल्म ने देशभर में शानदार प्रदर्शन किया है और दर्शकों का भरपूर समर्थन हासिल किया है।
अगर फिल्म की वैश्विक कमाई की बात करें, तो 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में करीब 1665 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। यह आंकड़ा फिल्म को साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों की सूची में मजबूती से खड़ा करता है।
इसके साथ ही फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड्स के करीब पहुंचकर अपनी ताकत साबित की है। हालांकि अभी भी 'पुष्पा 2' और 'बाहूबली 2' जैसे बड़े बेंचमार्क को पार करना बाकी है।
फिल्म की शुरुआती रफ्तार को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही थी कि ये 2000 करोड़ क्लब तक पहुंच सकती है। हालांकि तीसरे सप्ताह में गिरती कमाई ने इस लक्ष्य को थोड़ा मुश्किल जरूर बना दिया है।
फिर भी ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वीकेंड और चौथे सप्ताह का प्रदर्शन तय करेगा कि फिल्म इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंच पाएगी या नहीं।
थिएटर में मजबूत प्रदर्शन के बीच फिल्म के OTT रिलीज को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 'धुरंधर 2' जल्द ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो सकती है। हालांकि निर्माता फिल्म को कम से कम आठ हफ्तों तक सिनेमाघरों में बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
'धुरंधर 2' का निर्देशन Aditya Dhar ने किया है। फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।
अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि फिल्म चौथे और पांचवें सप्ताह में कैसा प्रदर्शन करती है और क्या ये भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की सूची में नई जगह बना पाती है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग