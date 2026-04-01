‘सलमान खान ने मुझे हैरेस किया’ कहना सोमी अली को पड़ा भारी? अभिनेत्री ने अब बॉलीवुड पर लगाया बड़ा आरोप, बोलीं- मुझसे बना ली दूरी

Somy Ali Allegations On Salman Khan: पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री सोमी अली एक बार फिर अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने दावा किया है कि एक बड़े सुपरस्टार के साथ कथित तौर पर खराब रिश्ते को लेकर खुलकर बोलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनसे दूरी बना ली। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा अभिनेता सलमान खान की ओर माना जा रहा है, जिनके साथ वो लंबे समय तक रिश्ते में रह चुकी हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।