‘सलमान खान ने मुझे हैरेस किया’ कहना सोमी अली को पड़ा भारी? अभिनेत्री ने अब बॉलीवुड पर लगाया बड़ा आरोप, बोलीं- मुझसे बना ली दूरी

Somy Ali Allegations On Salman Khan (सोर्स- एक्स)
Somy Ali Allegations On Salman Khan: पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री सोमी अली एक बार फिर अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने दावा किया है कि एक बड़े सुपरस्टार के साथ कथित तौर पर खराब रिश्ते को लेकर खुलकर बोलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनसे दूरी बना ली। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा अभिनेता सलमान खान की ओर माना जा रहा है, जिनके साथ वो लंबे समय तक रिश्ते में रह चुकी हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
सोमी अली ने बताया कि जब उन्होंने अपने खराब रिलेशनशिप के अनुभव सार्वजनिक किए, तब उन्हें उम्मीद थी कि इंडस्ट्री के कुछ लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन इसके उलट कई करीबी माने जाने वाले लोग भी उनसे दूर हो गए। उन्होंने कहा कि अचानक ऐसा माहौल बन गया कि लोगों ने उनसे बातचीत तक बंद कर दी।
उन्होंने हालिया इंटरव्यू में ये भी कहा कि जिन लोगों से उनके अच्छे संबंध थे, वो भी उनसे अलग हो गए। सोमी ने अभिनेता सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय का जिक्र करते हुए कहा कि विवेक उनके लिए राखी भाई जैसे थे, लेकिन समय के साथ उनसे भी बातचीत बंद हो गई। उनके मुताबिक यह बदलाव अचानक हुआ और उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ।
सोमी अली ने ये भी आरोप लगाया कि जिस सुपरस्टार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उसके बाद उनके सामाजिक कामों और एनजीओ की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्हें इंडस्ट्री से लगभग अलग-थलग महसूस कराया गया।
अपने करियर की शुरुआत को याद करते हुए सोमी अली ने एक दिलचस्प खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि वो मूल रूप से अभिनय के लिए फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थीं। उनके मुताबिक एक्टिंग उनके जीवन में एक संयोग की तरह आई और धीरे-धीरे वह बड़े कलाकारों के साथ काम करने लगीं।
सोमी ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि वो उस समय काफी कम उम्र की थीं और इंडस्ट्री के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कई बार वो अभिनय से ज्यादा अपने डांस रिहर्सल और दोस्तों के साथ समय बिताने में दिलचस्पी रखती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला।
उन्होंने अपने करियर के दौरान संजय दत्त और ओम पूरी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए कहा कि ये सब उनके लिए एक बेहतरीन सफर जैसा था। उनके अनुसार कई घटनाएं ऐसी थीं जो बिना योजना के हुईं और बाद में उनके करियर का अहम हिस्सा बन गईं।
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