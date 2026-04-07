सुसाइड से 2 दिन पहले एक्ट्रेस सुभाषिनी ने किया था ये पोस्ट, मौत के बाद देख लोग हुए इमोशनल

Subashini Balasubramaniyam Last Post Before Suicide: ग्लैमर की दुनिया ऊपर से जितनी सुंदर दिखती है, अंदर से कभी-कभी उतनी ही डरावनी होती है। तमिल टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री सुभाषिनी बालासुब्रमण्यम की अचानक मौत ने इस कड़वे सच को एक बार फिर सबके सामने ला खड़ा किया है। 36 साल की सुभाषिनी ने सोमवार 6 अप्रैल 2026 को अपने चेन्नई स्थित घर में फांसी लगातार आत्महत्या कर ली। जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा छा गया। लेकिन इस दुखद घटना के बीच उनका आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट अब लोगों की आंखों में आंसू ला रहा है। हर कोई उसे देखकर इमोशनल हो रहा है, किसी को यकीन नहीं हो रहा इतना खुश रहने वाली लड़की कैसे अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर सकती है।