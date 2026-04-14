थलापति विजय के साथ अफेयर के बीच तृषा कृष्णन को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानें पूरा सच

खबरों के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि इसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल पहले भी चेन्नई के पोएस गार्डन इलाके में रजनीकांत और धनुष जैसे अभिनेताओं के घरों को इसी तरह की धमकियां भेजने के लिए किया गया था। अधिकारियों ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर क्राइम विंग को भी लगाया गया है।