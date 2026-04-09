Exclusive Interview: ‘लगान’ का कचरा है ‘धुरंधर’ के इस एक्टर का जबरा फैन, निभाना चाहता है जमील जामली का किरदार

Kachra Aka Aditya Lakhia Exclusive Interview: साल 2001 में आई थी बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक 'लगान'। इस फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था और इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई थी। 25 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की, बल्कि इसकी जबरदस्त कहानी और कलाकरों के बेहतरीन अभिनय ने 'लगान' को ऑस्कर तक पहुंचाया था। आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्मित फिल्म में ब्रिटिश शासन के दौरान गुलामी की जंजीरों में जकड़े गांव के लोगों के संघर्ष और क्रिकेट के जरिए लगान माफ कराने की जंग को बेहद दमदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म के हर किरदार, खासकर 'कचरा' जैसे किरदार ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। पत्रिका टीम ने फिल्म में 'कचरा' का किरदार निभाने वाले एक्टर आदित्य लखिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी भूमिका और फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें शेयर कीं।