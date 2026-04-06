‘फटे जूते नहीं, लाखों का फैशन’ सलमान खान के घिसे-पिटे शूज की कीमत में आ सकती है एक EV स्कूटी

Salman Khan Boots: बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने बेपरवाह अंदाज और अनोखे स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। कभी उनके हाथ का फिरोजा पत्थर वाला ब्रेसलेट ट्रेंड बन जाता है, तो कभी उनकी पुरानी शर्ट। लेकिन इस बार चर्चा सलमान के किसी ब्रांडेड कपड़े की नहीं, बल्कि उनके 'फटे हुए जूतों' की हो रही है। हाल ही में जब सलमान को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, तो उनके जूतों ने सबका ध्यान खींच लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। जैसे ही ये कमेंट उनके फैंस तक पहुंचा, तो उन्होंने उन फटे जूतों की कीमत बताकर हर किसी को हैरान कर दिया।