‘मैंने पति की हर जरूरत पूरी की’, पति के साथ शादीशुदा जिंदगी पर वड़ा पाव गर्ल का बड़ा बयान आया सामने

इसके आगे उन्होंने शेयर किया, 'जब इतनी खुल के बात हो ही रही है तो मैं आपको बताती हूं कि हर एक फीमेल की बॉडी अलग-अलग काम करती है। और मेरे जब पीरियड्स होते हैं, तो मुझे फर्स्ट डे, सेकंड डे काफी प्रॉब्लम होती है, काफी दर्द होता है। और जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तब वो इंसान उस चीज को इतनी बेहतर तरीके से समझता था कि मुझे बेड से नीचे पैर नहीं रखने देता था।' इसके आगे चन्द्रिका ने बताया, 'शादी से पहले बकायदा टिफिन घर से लेके आना है, दूध देना है, चॉकलेट्स देना है, यह देना है, वो देना है। तो मैं सोचती थी, यार ऐसे भी मर्द होते हैं क्या, जो इतनी केयर करते हैं। वो मुझे हीट बैग देना हेल्दी फूड खाना, बाहर का नहीं खाना, मतलब कि पूरा प्रॉपर ध्यान रखता था। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इतना ध्यान तो मेरा आज तक किसी ने नहीं रखा, मेरी मां भी नहीं रख पाई क्योंकि वो उस टाइम थी नहीं।'