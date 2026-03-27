‘प्रोड्यूसर संग सोना होगा’, वड़ा पाव गर्ल का छलका दर्द, बताया बड़े सपनों के लिए हुई गंदी डिमांड

चंद्रिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक प्रोड्यूसर ने उनके साथ अनैतिक डील की मांग की। साथ ही, वीडियो में चंद्रिका ने ये भी साफ कहा कि आजकल कुछ लोग बड़ी इंडस्ट्री में आने के लिए लड़कियों को बिस्तर शेयर करने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके सामने भी ऐसी अपमानजनक बातें आई हैं और उन्होंने इसका ठोस सबूत भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।