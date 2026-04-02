Tamilnadu Elections: क्या DMK और AIADMK को टक्कर दे पाएंगे थलापति विजय? नायक से जननायक बनने की कोशिश

इस कड़ी में चुनाव दर चुनाव ‘स्लो एंड स्टडी विन द रेस’ वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए फिल्मकार सीमॉन की नाम तमिलर कच्ची (एनटीके) का वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 2010 में इसकी स्थापना के बाद सीमॉन अपने विवेक और वाग्मिता से नए और तटस्थ मतदाताओं को आकर्षित करते आ रहे हैं। पार्टी ने अभी तक के सभी चुनाव अकेले लड़े हैं। इस बार भी वह अपने बूते ही मैदान में है। सीमॉन राज्य से द्रविड़ दलों का शासन समाप्त करना चाहते हैं। लोस चुनाव 2024 में पार्टी ने 8.19% वोट हासिल कर चुनाव आयोग से क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया है।