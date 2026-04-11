फिल्म के ऑनलाइन लीक होने पर कमल हासन का फूटा गुस्सा, ‘जन नायकन’ के खिलाफ सेंसर बोर्ड की साजिश का लगाया आरोप

Kamal Haasan On Jana Nayagan Film Leak: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर लीक होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। इस घटना ने न सिर्फ निर्माताओं और कलाकारों को चिंता में डाल दिया है, बल्कि सिनेमा की सुरक्षा व्यवस्था और सेंसर प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पूरे मामले पर दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है और इसे कला पर सीधा हमला बताया है।