वैनिटी वैन में यौन शोषण… डायरेक्टर रंजीत हुए एक्ट्रेस के आरोपों के बाद गिरफ्तार, भेजे गए जेल

Director Ranjith Arrested: अक्सर देखा जाता आया है कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर एक्टर और एक्ट्रेस कई खुलासे करते नजर आते हैं। लेकिन एक ऐसा ही मामता है जो बेहद गंभीर रुप ले रहा है। हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने निर्देशक रंजीत की जिनके लिए आज का दिन काली खबर लेकर आया है। यौन उत्पीड़न के प्रयास के एक मामले में पुलिस ने उन्हें मंगलवार (1 मार्च) की रात इडुक्की जिले से गिरफ्तार किया है। 1 अप्रैल 2026 की सुबह उन्हें कोच्चि की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।