6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

Subashini Death: साउथ एक्ट्रेस ने किया सुसाइड, वीडियो कॉल पर पति से बहस के बाद उठाया खौफनाक कदम!

Actress Subashini dies by suicide: टीवी की फेमस एक्ट्रेस सुभाषिनी ने आत्महत्या कर ली है। उनके घर में उनकी बॉडी पुलिस से बरामद की है। जांच में सामने आया है कि सुभाषिनी ने जब ये खौफनाक कदम उठाया उससे पहले उनकी उनके पति से वीडियो कॉल पर लड़ाई हुई थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 06, 2026

Kayal fame Actress Subashini dies by suicide in Chennai last night he fight with husband

साउथ एक्ट्रेस सुभाषिनी ने किया सुसाइड

Tamil actress Subashini dies by suicide: तमिल टेलीविजन इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। सन टीवी (Sun TV) के फेमस शो 'कायल' से घर-घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सुभाषिनी ने सुसाइड कर लिया है। वह अपने चेन्नई स्थित घर में मृत पाई गईं। जैसे ही सुभाषिनी की मौत की खबर आई सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हर कोई इसका कारण जानना चाहता है। फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की तस्वीरें शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

साउथ एक्ट्रेस सुभाषिनी ने किया सुसाइड (Tamil actress Subashini dies by suicide)

श्रीलंकाई मूल की सुभाषिनी चेन्नई के इयप्पनथंगल में एक ऊंचे अपार्टमेंट में रह रही थीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना वाली रात सुभाषिनी की अपने पति के साथ वीडियो कॉल पर किसी बात को लेकर काफी तीखी बहस हुई थी। बताया जा रहा है कि बहस इतनी बढ़ गई कि अभिनेत्री गहरे मानसिक तनाव में आ गईं थी।

पुलिस को शक है कि इसी झगड़े की वजह से उन्होंने फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

क्या सुसाइड की वजह बनी पति से बहस? (Kayal actress Subashini died by suicide in Chennai)

सुभाषिनी की मौत की खबर इसलिए भी ज्यादा दुखद है क्योंकि आने वाली 12 अप्रैल को उनका जन्मदिन था। वह अपने जन्मदिन के जश्न की तैयारी कर रही थीं, लेकिन सेलिब्रेशन से महज 6 दिन पहले ही उन्होंने अपनी जान दे दी। इसी महीने की 21 तारीख को उनकी शादी की दूसरी सालगिरह भी थी। खुशियों के इस महीने में मातम पसरने से उनके परिवार और फैंस का रो-रोकर बुरा हाल है।

सुभाषिनी ने साल 2012 में फिल्म ‘इनी अवन’ से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई शॉर्ट फिल्मों और सामाजिक जागरूकता वाले वीडियो में काम किया था, लेकिन उन्हें असली शोहरत सन टीवी के सीरियल ‘कयाल’ से मिली थी। इंस्टाग्राम पर उनके 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जहां वह अपनी रील और फोटो के जरिए फैंस से जुड़ी रहती थीं।

सहकलाकार भी जता रहे दुख (Actress Subashini Dies News)

तमिल टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों ने सुभाषिनी के निधन पर गहरा दुख जताया है। सह-कलाकारों का कहना है कि सुभाषिनी एक बेहद जिंदादिल इंसान थीं और उनके भीतर अभिनय को लेकर काफी जुनून था। इस घटना ने एक बार फिर ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपे मानसिक तनाव और निजी रिश्तों की कड़वाहट को उजागर कर दिया है। पुलिस अब सुभाषिनी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स और पति के बयानों के आधार पर सुसाइड की असली वजह तलाशने में जुटी है।

ये भी पढ़ें

‘फटे जूते नहीं, लाखों का फैशन’ सलमान खान के घिसे-पिटे शूज की कीमत में आ सकती है एक EV स्कूटी
बॉलीवुड
Salman Khan phate joote Balenciaga cowboy boots it cost 1.20 to 1.50 lakh

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Apr 2026 02:55 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Subashini Death: साउथ एक्ट्रेस ने किया सुसाइड, वीडियो कॉल पर पति से बहस के बाद उठाया खौफनाक कदम!

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

वैनिटी वैन में यौन शोषण… डायरेक्टर रंजीत हुए एक्ट्रेस के आरोपों के बाद गिरफ्तार, भेजे गए जेल

Director Ranjith arrested and send to jail judicial custody after sexual harassment allegations
टॉलीवुड

एक्टर राहुल रामकृष्ण के भाई की ‘पैराक्वाट’ जहर से मौत, PM मोदी से बोले- प्लीज सर इसे मार्किट से हटवा दो

Arjun Reddy Fame Actor Rahul Ramakrishna
टॉलीवुड

Ram Charan Birthday: सिर्फ ‘स्टार किड’ नहीं, मेहनत से बने सुपरस्टार, राम चरण के ये हैं 5 एतिहासिक रोल

South Superstar Ram Charan Top 5 Pan India Film RRR Chirutha Dhruva Magadheera
टॉलीवुड

राम चरण को चोट लगने की खबर सुनते ही हक्की-बक्की रह गई बहन, निहारिका बोलीं- ये कोई तरीका है?

Niharika Konidela On Ram Charan Injury
टॉलीवुड

मैं रोती थी…24 साल की अभिनेत्री का खुलासा, फिल्में छोड़ने का लिया था फैसला, बोली- बहुत डर लगता है….

Sreeleela Emotional Revelation Interview
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.