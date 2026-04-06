Subashini Death: साउथ एक्ट्रेस ने किया सुसाइड, वीडियो कॉल पर पति से बहस के बाद उठाया खौफनाक कदम!

Tamil actress Subashini dies by suicide: तमिल टेलीविजन इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। सन टीवी (Sun TV) के फेमस शो 'कायल' से घर-घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सुभाषिनी ने सुसाइड कर लिया है। वह अपने चेन्नई स्थित घर में मृत पाई गईं। जैसे ही सुभाषिनी की मौत की खबर आई सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हर कोई इसका कारण जानना चाहता है। फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की तस्वीरें शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।