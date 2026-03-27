एक्टर राहुल रामकृष्ण के भाई की ‘पैराक्वाट’ जहर से मौत, PM मोदी से बोले- प्लीज सर इसे मार्किट से हटवा दो

गुरुवार रात राहुल रामकृष्ण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक बेहद भावुक और चिंताजनक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को टैग करते हुए इस जानलेवा जहर पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। राहुल ने लिखा, "माननीय महोदय, आज मैंने पैराक्वाट जहर की वजह से अपने भाई को खो दिया है। यह इतना घातक है कि लोग इसका इस्तेमाल खुदकुशी के लिए कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि यह इतनी आसानी से हर जगह कैसे मिल जाता है? डॉक्टरों के पास इसके इतने केस आ रहे हैं कि वह संभाल नहीं पा रहे हैं। कृपया इसे जल्द से जल्द बैन करें और लोगों की जान बचाएं।"