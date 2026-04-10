रुबीना दिलैक के हेल्थ सीक्रेट्स: जो बदल देंगे आपके खाने का नजरिया

Rubina Dilaik: आज के समय में हेल्दी और फिट दिखने के लिए लोग तरह-तरह की फैंसी डाइट, जिम और विदेशी खानों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके चलते लोग घर के बने शुद्ध देसी खाने और अपनी रसोई के ट्रेडिशनल खाने से परहेज करने लगे हैं। लोगों के दिमाग में यह आम धारणा बन गई है कि दाल-चावल या घी खाने से वजन बढ़ जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने अपने यूट्यूब पॉडकास्ट 'किसी ने बताया नहीं' में साझा किया है कि कैसे घर के खाने से आप न सिर्फ हेल्दी रह सकते हैं, बल्कि स्ट्रेस फ्री जीवन भी जी सकते हैं। आइए जानते हैं उनके इन खास टिप्स के बारे में।