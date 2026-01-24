अंकल ने कमर छुई, बुजुर्ग करने लगे अश्लील हरकतें… मौनी रॉय के साथ शादी में हुई बदतमीजी

मौनी रॉय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपबीती सुनाई। इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक्ट्रेस ने लिखा, "मैं करनाल में एक शादी समारोह या कह सकते हैं एक पारिवारिक कार्यक्रम में परफॉर्म करने गई थीं। जब मैं मंच की तरफ बढ़ रही थी, तो वहां मौजूद पुरुषों ने फोटो खिंचवाने के बहाने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। हैरानी की बात यह है कि इनमें वो लोग भी शामिल थे जो मेरे दादा की उम्र के थे। जब मैंने उनसे विनम्रता से कहा कि 'सर, प्लीज अपना हाथ हटा लें', तो उन्हें यह बात बुरी लग गई और उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी।"