24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

स्मृति मंधाना से शादी से पहले दूसरी महिला संग कमरे में थे पलाश मुच्छल? म्यूजिक कंपोजर के वकील ने क्या कहा

Palash Muchhal Lawyer: पलाश मुच्छल के वकील ने सबूत मांगे हैं जिसमें कहा गया है कि पलाश शादी से पहले दूसरी महिला के साथ पकड़े गए थे। उन्होंने कहा कि अगर यह सच है तो हमें सबूत दो और पलाश जल्द कानून कार्रवाई करेंगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 24, 2026

Palash Muchhal Caught Red Handed in room at wedding to Smriti Mandhana lawyer demand show evidence

पलाश मुच्छल के वकील ने मांगे सबूत

Palash Muchhal Lawyer: क्रिकेटर स्मृति मंधाना उस समय टूट गई थी जब उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल ने उन्हें धोखा दिया था। 23 नवंबर 2025 को म्यूजिक कंपोजर पलाशा मुच्छल और स्मृति मंधाना एक हमेशा-हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे, लेकिन अचानक खबर आई कि स्मृति मंधाना और पलाश का रिश्ता टूट गया है। पलाश पर अपनी मंगेतर को धोखा देने का आरोप लगा था, लेकिन हर कोई इस मामले पर चुप रहा। अब खुद स्मृति के दोस्त विद्यान माने ने बताया है कि पलाश को बिस्तर पर एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी खबर के बाद पलाश ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है, उनके वकील ने बड़ा बयान दिया है।

पलाश ने दिया था स्मृति को धोखा (Palash Muchhal Caught Red Handed at wedding to Smriti Mandhana)

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में विज्ञान माने ने एक चौंकाने वाला दावा किया था उन्होंने बताया, "23 नवंबर 2025 को मैं शादी के जश्न में मौजूद था। उसी दौरान पलाश को एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया। वह मंजर बेहद खौफनाक था। वहां मौजूद भारतीय महिला क्रिकेटरों ने गुस्से में आकर पलाश की जमकर पिटाई की थी। पूरा परिवार ही धोखेबाज है।"

पलाश के वकील का पलटवार: "सबूत कहां है?" (Palash Muchhal Lawyer Reacts to Cheating Allegations)

इन आरोपों के बाद पलाश मुच्छल के वकील श्रेयांश मिथारे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विद्यान माने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए पूछा, "यह आदमी दावा कर रहा है कि उसने हमें पैसे दिए, लेकिन क्या उसके पास कोई बैंक ट्रांसफर या चेक पेमेंट का सबूत है? पलाश का दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने वाली बात का क्या सबूत है? वह इतने समय तक चुप क्यों रहा और शादी टूटने के बाद ही क्यों सामने आया?"

पलाश जल्द करेंगे कानून कार्रवाई

वकील ने आगे कहा कि पलाश इन आरोपों के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल, सांगली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इन दावों ने क्रिकेट और फिल्म जगत दोनों को हैरान कर दिया है। वहीं, इन खबरों पर स्मृति मंधाना का कोई पोस्ट सामने नहीं आया है। वह खुद को इन सबसे दूर रखे हुए हैं और अपने काम पर ध्यान दे रही हैं। 

ये भी पढ़ें

‘स्मृति मंधाना के नाम पर लेता था पलाश मुच्छल…’, शादी टूटने के बाद सिंगर को लेकर निर्माता का बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
Palash Muchhal accused of cheating 40 lakh Producer big revelation said he take money Smriti Mandhana name

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

24 Jan 2026 11:38 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / स्मृति मंधाना से शादी से पहले दूसरी महिला संग कमरे में थे पलाश मुच्छल? म्यूजिक कंपोजर के वकील ने क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बॉर्डर 2’ ने पहले ही दिन तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, ‘धुरंधर’ को पछाड़ने के साथ ही ले आई बॉक्स ऑफिस पर तूफान

Border 2 Breaks Records At Box Office
बॉलीवुड

करोड़ों में खेल गए शाहिद कपूर! नई फिल्म के लिए मांगी ऐसी ‘भारी’ कीमत कि प्रोड्यूसर्स के छूटे पसीने

करोड़ों में खेल गए शाहिद कपूर! नई फिल्म के लिए मांगी ऐसी 'भारी' कीमत कि प्रोड्यूसर्स के छूटे पसीने
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ को पछाड़ने के बाद भी इस रिकॉर्ड से चूक गई ‘बॉर्डर 2’, सनी देओल नहीं कर पाए ये कारनामा

Border 2 Box Office Collection
बॉलीवुड

अक्षय-रितेश की ‘दूसरों के घर जाकर…’वाली लाइन ने बढ़ाया विवाद, वीडियो वायरल

अक्षय-रितेश की ‘दूसरों के घर जाकर…’वाली लाइन ने बढ़ाया विवाद, फराह खान को लेकर मचा हंगामा, वीडियो वायरल
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ से कई गुणा आगे ‘बॉर्डर 2’ की देशभक्ति, खून-खराबे से दूर साफ-सुथरी है सनी पाजी की फिल्म

Border 2 Vs Dhurandhar Plot
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.