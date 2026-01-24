स्मृति मंधाना से शादी से पहले दूसरी महिला संग कमरे में थे पलाश मुच्छल? म्यूजिक कंपोजर के वकील ने क्या कहा

Palash Muchhal Lawyer: क्रिकेटर स्मृति मंधाना उस समय टूट गई थी जब उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल ने उन्हें धोखा दिया था। 23 नवंबर 2025 को म्यूजिक कंपोजर पलाशा मुच्छल और स्मृति मंधाना एक हमेशा-हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे, लेकिन अचानक खबर आई कि स्मृति मंधाना और पलाश का रिश्ता टूट गया है। पलाश पर अपनी मंगेतर को धोखा देने का आरोप लगा था, लेकिन हर कोई इस मामले पर चुप रहा। अब खुद स्मृति के दोस्त विद्यान माने ने बताया है कि पलाश को बिस्तर पर एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी खबर के बाद पलाश ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है, उनके वकील ने बड़ा बयान दिया है।