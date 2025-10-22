साक्षी तंवर के बाद अब बिल गेट्स करेंगे तुलसी वीरानी के घर में एंट्री, जानें क्या मोड़ लेने वाला है KSBKBT

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 (सोर्स:X )
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: अभिनेत्री से राजनेता बनीं स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अब एक बड़ा सस्पेंस और सरप्राइज आने वाला है। खबरों के मुताबिक शो में अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट बिल गेट्स कैमियो करने वाले हैं।
बता दें कि शो के लेटेस्ट एपिसोड में स्मृति ईरानी (तुलसी) और बिल गेट्स के बीच वीडियो कॉल दिखाई जाएगी। ये पूरी कहानी 2 एपिसोड तक चलेगी, जिसका मकसद मनोरंजन के साथ-साथ लोगों को सेहत और जागरूकता के बारे में संदेश देना है। ये एपिसोड 24 और 25 अक्टूबर को रिलीज होगा।
दरअसल, शो में ये ट्रैक प्रेग्नेंट महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य पर बेस्ड है। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे लोगों को इन बातों के बारे में जागरूक होना चाहिए। इसी वजह से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जुड़कर ये एपिसोड बनाया गया है, क्योंकि ये संस्था असली दुनिया में भी इसी दिशा में काम करती है।
इसके साथ ही स्मृति ईरानी खुद चाहती थीं कि इस सीरियल के जरिए सामाजिक मुद्दों पर बात हो, ताकि दर्शक मनोरंजन के साथ कुछ सीख भी ले सकें। जैसे 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' हमेशा महिलाओं की निजी और पारिवारिक समस्याओं को दिखाता आया है, उसी तरह अब ये एपिसोड उन्हें और गहराई से समाज के मुद्दों से जोड़ने की कोशिश है।
स्मृति ईरानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हमेशा माना है कि साड़ी कभी भी किसी महिला के लिए रुकावट नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी पोशाक है जो इतिहास, गरिमा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने ये भी बताया कि शो में अब बॉडी शेमिंग और बुढ़ापे से जुड़ी सोच जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है,
क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हर महिला गुजरती है, और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि शो ने सिर्फ महिलाओं से जुड़े विषय ही नहीं लिए हैं, बल्कि पुरुषों की मुश्किलें भी दिखाई हैं। जैसे झूठे आरोप लगने पर एक औरत का ऐसे पुरुषों के लिए आवाज उठाना। बता दें कि ये शो हर रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर आता है और जियोसिनेमा पर एक ही समय पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। तो देखना न भूलें बिल गेट्स का खास कैमियो।
