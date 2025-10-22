Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

साक्षी तंवर के बाद अब बिल गेट्स करेंगे तुलसी वीरानी के घर में एंट्री, जानें क्या मोड़ लेने वाला है KSBKBT

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: साक्षी तंवर के बाद अब फेमस बिल गेट्स भी तुलसी वीरानी के घर में प्रवेश करने का प्लान बना रहे हैं। ये मोड़ टीवी शो के फैंस के लिए नई उम्मीदों और उत्साह का संदेश लेकर आया है। इस नए बदलाव से शो की कहानी और भी रोमांचक हो जाएगी, आईए जानें…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 22, 2025

साक्षी तंवर के बाद अब बिल गेट्स करेंगे तुलसी वीरानी के घर में एंट्री, जाने क्या मोड़ लेने वाला है KSBKBT

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 (सोर्स:X )

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: अभिनेत्री से राजनेता बनीं स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अब एक बड़ा सस्पेंस और सरप्राइज आने वाला है। खबरों के मुताबिक शो में अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट बिल गेट्स कैमियो करने वाले हैं।

बता दें कि शो के लेटेस्ट एपिसोड में स्मृति ईरानी (तुलसी) और बिल गेट्स के बीच वीडियो कॉल दिखाई जाएगी। ये पूरी कहानी 2 एपिसोड तक चलेगी, जिसका मकसद मनोरंजन के साथ-साथ लोगों को सेहत और जागरूकता के बारे में संदेश देना है। ये एपिसोड 24 और 25 अक्टूबर को रिलीज होगा।

बिल गेट्स करेंगे तुलसी वीरानी के घर में एंट्री,

दरअसल, शो में ये ट्रैक प्रेग्नेंट महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य पर बेस्ड है। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे लोगों को इन बातों के बारे में जागरूक होना चाहिए। इसी वजह से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जुड़कर ये एपिसोड बनाया गया है, क्योंकि ये संस्था असली दुनिया में भी इसी दिशा में काम करती है।

इसके साथ ही स्मृति ईरानी खुद चाहती थीं कि इस सीरियल के जरिए सामाजिक मुद्दों पर बात हो, ताकि दर्शक मनोरंजन के साथ कुछ सीख भी ले सकें। जैसे 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' हमेशा महिलाओं की निजी और पारिवारिक समस्याओं को दिखाता आया है, उसी तरह अब ये एपिसोड उन्हें और गहराई से समाज के मुद्दों से जोड़ने की कोशिश है।

जानें क्या मोड़ लेने वाला है KSBKBT

स्मृति ईरानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हमेशा माना है कि साड़ी कभी भी किसी महिला के लिए रुकावट नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी पोशाक है जो इतिहास, गरिमा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने ये भी बताया कि शो में अब बॉडी शेमिंग और बुढ़ापे से जुड़ी सोच जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है,

क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हर महिला गुजरती है, और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि शो ने सिर्फ महिलाओं से जुड़े विषय ही नहीं लिए हैं, बल्कि पुरुषों की मुश्किलें भी दिखाई हैं। जैसे झूठे आरोप लगने पर एक औरत का ऐसे पुरुषों के लिए आवाज उठाना। बता दें कि ये शो हर रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर आता है और जियोसिनेमा पर एक ही समय पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। तो देखना न भूलें बिल गेट्स का खास कैमियो।

ये भी पढ़ें

12 साल की उम्र में किया था फिल्मों में डेब्यू, 3 बच्चों वाले प्रोड्यूसर से की शादी पूरी जिंदगी विवादों से रही भरी
बॉलीवुड
12 साल की उम्र में किया था फिल्मों में डेब्यू, 3 बच्चों वाले प्रोड्यूसर से की शादी पूरी जिंदगी विवादों से रही भरी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

22 Oct 2025 11:30 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / साक्षी तंवर के बाद अब बिल गेट्स करेंगे तुलसी वीरानी के घर में एंट्री, जानें क्या मोड़ लेने वाला है KSBKBT

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘यह ढाई किलो का हाथ जब उठता है न, तोह इंसान उठता नहीं… उठ जाता,’ सालों से जारी है इस एक्टर की इन 6 लोगों से कट्टर दुश्मनी

'यह ढाई किलो का हाथ जब उठता है न, तोह इंसान उठता नहीं.... उठ जाता,' सालों से जारी है इस एक्टर के इन 6 लोगों से कट्टर दुश्मनी
बॉलीवुड

ब्रेकअप के बाद Pavitra Punia ने गुपचुप रचाई सगाई, जल्द ही करेंगी ‘मिस्ट्री मैन’ से शादी

ब्रेकअप के बाद Pavitra Punia ने गुपचुप रचाई सगाई, जल्द ही करेंगी 'मिस्ट्री मैन' शादी
बॉलीवुड

Day 1 Box Office Collection: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ पर ‘थामा’ का धमाका, जानें कौन पड़ा किस पर भारी

'एक दीवाने की दीवानियत' पर 'थामा' का धमाका, जानें कौन पड़ा किस पर भारी
बॉलीवुड

‘सलमान खान ने भाई अरबाज के मुंह पर फेंके थे बर्तन, हुआ था जोरदार झगड़ा’ – बोले दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप

Abhinav Kashyap and Salman khan
मनोरंजन

चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती, सामने आई एक्ट्रेस की फोटो

Chitrangda Singh
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.