ऑस्कर 2026 के मंच पर श्रद्धांजलि सभा से गायब रहा धर्मेंद्र का नाम, भड़के फैंस

98th Oscar winners 2026: अमेरिका के लॉस एंजेलिस में डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुए 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स इवेंट में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का नाम 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में शामिल नहीं किया गया। बता दें, पिछले साल नवंबर में 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कर चुके धर्मेंद्र का जिक्र न होना उनके फैंस के लिए निराशाजनक रहा है। ये सेगमेंट हर साल दुनिया भर के फिल्म स्टार्स और कलाकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए होता है।