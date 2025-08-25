Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मंडप सजेगा, महफिल जमेगी…’ वरुण धवन की ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ पर मेकर्स ने किया पोस्ट

Varun Dhawan And Janhvi Kapoor: वरुण धवन और जान्हवी कपूर स्टारर आने वाली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार पोस्ट शेयर करते हुए लिखा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 25, 2025

मंडप सजेगा, महफिल जमेगी... वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पर मेकर्स ने किया पोस्ट
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी( फोटो सोर्स: X)

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की आने वाली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब फिल्म के टीजर की रिलीज डेट भी मेकर्स ने अनांउस किया है।

मंडप सजेगा, महफिल जमेगी…

फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मोशन पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि फिल्म का टीजर इस शुक्रवार यानी 28 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। मोशन पोस्टर में फिल्म के कलाकारों के अलग-अलग पोस्टर और फिल्म के कुछ सीन नजर आ रहे हैं। बता दें कि करण जौहर ने कैप्शन में लिखा, "मंडप सजेगा, महफिल जमेगी। पर सनी और तुलसी की एंट्री सारी स्क्रिप्ट बदल देगी।" फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

रोमांस, प्यार और धोखे की उलझनें, 5 वेब सीरीज जो आपको दिखाएंगी रिश्तों की सच्चाई
OTT
रोमांस, प्यार और धोखा की उलझनें... 5 वेब सीरीज जो आपको दिखाएंगी रिश्तों की सच्चाई

फिल्म निर्देशन

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण धवन और जान्हवी कपूर के अलावा रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है, जो पहले 'हंपटी शर्मा की दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसी फिल्में बना चुके हैं।

नाम बदलकर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' कर दिया

ये फिल्म पहले हंपटी शर्मा की दुल्हनिया फ्रेंचाइजी होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' कर दिया गया। ये एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म होगी। इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर वरुण धवन ने करण जौहर और डायरेक्टर शशांक खेतान के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Aug 2025 02:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मंडप सजेगा, महफिल जमेगी…’ वरुण धवन की ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ पर मेकर्स ने किया पोस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.