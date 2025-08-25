‘मंडप सजेगा, महफिल जमेगी…’ वरुण धवन की ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ पर मेकर्स ने किया पोस्ट

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की आने वाली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब फिल्म के टीजर की रिलीज डेट भी मेकर्स ने अनांउस किया है।
फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मोशन पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि फिल्म का टीजर इस शुक्रवार यानी 28 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। मोशन पोस्टर में फिल्म के कलाकारों के अलग-अलग पोस्टर और फिल्म के कुछ सीन नजर आ रहे हैं। बता दें कि करण जौहर ने कैप्शन में लिखा, "मंडप सजेगा, महफिल जमेगी। पर सनी और तुलसी की एंट्री सारी स्क्रिप्ट बदल देगी।" फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण धवन और जान्हवी कपूर के अलावा रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है, जो पहले 'हंपटी शर्मा की दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसी फिल्में बना चुके हैं।
ये फिल्म पहले हंपटी शर्मा की दुल्हनिया फ्रेंचाइजी होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' कर दिया गया। ये एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म होगी। इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर वरुण धवन ने करण जौहर और डायरेक्टर शशांक खेतान के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं।