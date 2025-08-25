‘मंडप सजेगा, महफिल जमेगी…’ वरुण धवन की ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ पर मेकर्स ने किया पोस्ट

फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मोशन पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि फिल्म का टीजर इस शुक्रवार यानी 28 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। मोशन पोस्टर में फिल्म के कलाकारों के अलग-अलग पोस्टर और फिल्म के कुछ सीन नजर आ रहे हैं। बता दें कि करण जौहर ने कैप्शन में लिखा, "मंडप सजेगा, महफिल जमेगी। पर सनी और तुलसी की एंट्री सारी स्क्रिप्ट बदल देगी।" फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।