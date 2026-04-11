11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सलमान की मातृभूमि पर छाए संकट के बादल! 40% हिस्सा दोबारा हुआ शूट, चीन का जिक्र बना कारण

Salman Khan Maatrubhumi makers to reshoot 40% Part: सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम बदलकर मातृभूमि रखा गया है। अब इसके बाद एक और बड़ा बदलाव मेकर्स को करना पड़ा है। इसका बड़ा कारण भी सामने आ गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 11, 2026

Salman Khan film Maatrubhumi makers to reshoot 40% Part after ministry objection reason of China

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि

Salman Khan Maatrubhumi goes under major changes:बॉलीवुडके 'भाईजान' सलमान खान की अगली फिल्म को लेकर इन दिनों जबरदस्त चर्चा है, लेकिन यह चर्चा फिल्म के एक्शन से ज्यादा उसकी मेकिंग और विवादों को लेकर हो रही है। जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका सफर इतना आसान नहीं रहा है। फिल्म को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि फिल्म का न केवल नाम बदल दिया गया है, बल्कि इसके एक बड़े हिस्से को दोबारा शूट भी करना पड़ा है।

बदल गया फिल्म का नाम और कहानी (Salman Khan Maatrubhumi goes under major changes)

शुरुआत में इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था। जैसा कि नाम से ही साफ था, यह फिल्म 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा पर हुए वास्तविक संघर्ष पर आधारित थी। लेकिन अब इसे बदलकर 'मातृभूमि' कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो संवेदनशील विषय और बदलते अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हालात को देखते हुए मंत्रालय की तरफ से स्क्रिप्ट में कुछ बड़े बदलाव करने के सुझाव दिए गए थे। लेकिन अब सबसे चौंकाने वाला बदलाव सामने आया है।

40% फिल्म फिर से शूट (Salman Khan Maatrubhumi makers to reshoot 40% Part)

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के निर्देशक अपूर्व लखिया को मंत्रालय के सुझावों के बाद फिल्म का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा दोबारा शूट करना पड़ा है। नई कहानी में असली घटनाओं के बजाय कुछ काल्पनिक बैकस्टोरी, ज्यादा इमोशनल ड्रामा और सलमान खान, चित्रांगदा सिंह के बीच रोमांटिक सीन्स जोड़े गए हैं।

रिलीज डेट पर सस्पेंस बरकरार (Salman Khan Maatrubhumi Story)

पोर्टल के सूत्रों का दावा है कि फिल्म में किए गए बदलावों में से एक बदलाव है जिसमें चीन का नाम हटा दिया गया है। फिल्म में चीन के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यानी फिल्म में संघर्ष की पृष्ठभूमि तो बरकरार रहेगी, लेकिन किसी भी देश का स्पष्ट नाम नहीं लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह निर्णय पहले ही मेकर्स को बता दिया गया था और हाल में मंत्रालय को भेजे गए नए कट में इस निर्देश का पालन किया गया है।

मातृभूमि कब होगी रिलीज? (Maatrubhumi Release Date)

फिल्म की रिलीज को लेकर भी दर्शकों के बीच काफी कन्फ्यूजन बना हुआ है। पहले यह फिल्म अप्रैल 2026 में आने वाली थी, फिर मई की चर्चा हुई, लेकिन बार-बार होने वाले बदलावों और री-शूटिंग की वजह से इसकी तारीख आगे बढ़ती गई। अब चर्चा है कि मेकर्स इसे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 14 अगस्त को रिलीज कर सकते हैं, हालांकि अभी तक फिल्म को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।

ये भी पढ़ें

‘दाऊद की वजह से चलती है मेरी रोजी-रोटी’, राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड को लेकर किया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
Ram Gopal Varma shocking revelation said i earning my living because of Underworld Don Dawood Ibrahim

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Apr 2026 02:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान की मातृभूमि पर छाए संकट के बादल! 40% हिस्सा दोबारा हुआ शूट, चीन का जिक्र बना कारण

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘दाऊद की वजह से चलती है मेरी रोजी-रोटी’, राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड को लेकर किया बड़ा खुलासा

Ram Gopal Varma shocking revelation said i earning my living because of Underworld Don Dawood Ibrahim
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की कामयाबी के बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिले रणवीर सिंह, करीब 90 मिनट तक हुई बात

Ranveer Singh Meets RSS Chief Mohan Bhagwat
बॉलीवुड

यमुना की लहरों में मची चीख-पुकार, 10 लोगों की मौत पर हेमा मालिनी का बयान आया सामने

Hema Malini emotional on Mathura Boat Accident said extremely heartbreaking and soul-wrenching
बॉलीवुड

सड़क किनारे पोस्टर में दिखी लड़की को बनाया पत्नी, मोहित सूरी की अनोखी है प्रेम कहानी

director Mohit Suri see wife Udita Goswami roadside poster said one day i will marry her
बॉलीवुड

‘लोग सोचेंगे मैं सेट हो गई हूं’, जब 4 लाख का बैग खरीदना बनी समीरा की मजबूरी

Sameera Reddy revealed she bought 4 lakh bag and 2 lakh jacket for show off in bollywood
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.