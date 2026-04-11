सलमान की मातृभूमि पर छाए संकट के बादल! 40% हिस्सा दोबारा हुआ शूट, चीन का जिक्र बना कारण

Salman Khan Maatrubhumi goes under major changes:बॉलीवुडके 'भाईजान' सलमान खान की अगली फिल्म को लेकर इन दिनों जबरदस्त चर्चा है, लेकिन यह चर्चा फिल्म के एक्शन से ज्यादा उसकी मेकिंग और विवादों को लेकर हो रही है। जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका सफर इतना आसान नहीं रहा है। फिल्म को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि फिल्म का न केवल नाम बदल दिया गया है, बल्कि इसके एक बड़े हिस्से को दोबारा शूट भी करना पड़ा है।