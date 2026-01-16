साथ मिलकर कुछ कर… एजाज खान की चैट लीक, दिल्ली की फिटनेस इन्फ्लुएंसर को किया था मैसेज

बता दें एजाज खान एक भारतीय एक्टर हैं, जिनका जन्म 29 मई 1981 को अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने 2003 में फिल्म ‘पथ’ से एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही टीवी की दुनिया में छा गए। वे अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पहचाने गए। फिल्मों में भी एजाज ने अपनी जगह बनाई, इनमें ‘लम्हा’, ‘अल्लाह के बंदे’ और ‘रक्त चरित्र’, उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली ‘बिग बॉस 7’ से, जहां वे वाइल्ड कार्ड एंट्री होते हुए भी अपनी बेबाक बातों और गेम में तेज चालों की वजह से फाइनल में पहुंचे। इसके बाद भी एजाज रियलिटी शो, टीवी और फिल्मों में लगातार नजर आते रहे हैं और अपनी अलग पहचान बनाए रखी है।