14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

विवियन डीसेना ने क्यों छोड़ा ‘लाफ्टर शेफ्स’, सामने आई ये बड़ी वजह

Vivian Dsena: विवियन डीसेना ने 'लाफ्टर शेफ्स: फन अनलिमिटेड 3' से बाहर हो गए हैं। इसकी वजह भी सामने आ गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 14, 2026

Vivian Dsena

विवियन डीसेना ने छोड़ा 'लाफ्टर शेफ्स' (इमेज सोर्स: टीवी शो एक्स फोटो स्क्रीनशॉट)

Vivian Dsena Laughter Chefs Show Exit: टीवी के चर्चित एक्टर विवियन डीसेना एक बार फिर सुर्खियों में हैं, वजह है उनका बड़े शो से अचानक बाहर होना। जी हां, ‘लाफ्टर शेफ्स: फन अनलिमिटेड 3’ से उनके हटने की खबर ने फैन्स को चौंका दिया है, लेकिन अब इस फैसले की असली वजह सामने आ गई है।

शो छोड़ने की वजह

ताजा जानकारी के मुताबिक, विवियन अपनी पूरी ऊर्जा एक नई फिक्शन सीरीज की तैयारी में लगा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने रियलिटी शो को अलविदा कहा है। एक्टिंग की दुनिया में हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखने वाले विवियन का यह कदम उनके करियर के नए मोड़ की ओर इशारा करता है। अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वह किस नए अवतार में दिखाई देंगे।

वहीं एक सूत्र के अनुसार, विवियन डीसेना ने ‘लाफ्टर शेफ्स’ में अपनी जिम्मेदारीयां पूरी करने के बाद तय किया कि अब वे अपना पूरा ध्यान नई फिक्शन सीरीज पर देंगे। यह शो कलर्स चैनल के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। विवियन इस नए प्रोजेक्ट की तैयारियों में पूरी तरह डूब चुके हैं। उन्होंने वर्कशॉप्स और प्री-प्रोडक्शन बैठकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, ताकि वे अपने किरदार और कहानी को बेहतर ढंग से समझ सकें। उनकी कोशिश है कि जब शो रिलीज हो, तो दर्शकों को बिल्कुल नया और दमदार अनुभव मिले।

वर्कशॉप्स और मीटिंग्स में लगातार व्यस्त रहने के कारण विवियन इस समय मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। वे चाहते हैं कि सही समय पर ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी सामने आए।

400 बार हुए रिजेक्ट फिर भी नहीं मानी हार

विवियन डीसेना ने अपनी करियर की शुरुआत साल 2007 में मॉडलिंग से की। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। विक्रम फडनीस जैसे प्रसिद्ध डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया। विवियन ने खुद बताया कि उन्हें लगभग 350 से 400 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन हार न मानकर उन्होंने लगातार प्रयास किया।

विवियन डीसेना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2008 में टीवी शो ‘कसम से’ से की, लेकिन उन्हें असली पहचान ‘प्यार की ये एक कहानी’ में अभय रायचंद के रोल से मिली। इस किरदार ने उन्हें युवाओं का पसंदीदा स्टार बना दिया। इसके बाद वे कई हिट शोज का चेहरा बने, जैसे ‘मधुबाला – एक इश्क एक जुनून’, ‘शक्ति:अस्तित्व के एहसास की’ और ‘सिर्फ तुम’, जिनमें उनके काम को खूब सराहा गया।

सिर्फ फिक्शन ही नहीं, विवियन रियलिटी शो में भी नजर आए हैं। उन्होंने ‘झलक दिखला जा 8’, ‘खतरों के खिलाड़ी 7’ और ‘बिग बॉस 18’ में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें

क्रिकेटर के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल… तलाक के बाद धनश्री वर्मा-युजवेंद्र चहल एक ही शो में साथ आने वाले थे नजर?
बॉलीवुड
Yuzvendra Chahal-Dhanashree Verma Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Published on:

14 Jan 2026 04:27 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / विवियन डीसेना ने क्यों छोड़ा ‘लाफ्टर शेफ्स’, सामने आई ये बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘तलाक का मतलब बच्चों से दूरी नहीं’, आलोचकों को माही विज का जवाब; जय भानुशाली को लेकर कही ये बात

Jay Bhanushali-mahivij
TV न्यूज

माही विज का टूटा ‘सब्र का बांध’, नदीम को बताया अपनी आत्मा, बोलीं- वह पिछले 6 साल से…

Mahhi Vij angry big revealed Nadim Nadz dating rumors said he is my soul after jay bhanushali divorce
TV न्यूज

माही विज और नदीम के रिश्ते की सच्चाई आई सामने, अंकिता लोखंडे ने लिखा- कुछ रिश्ते इज्जत…

Ankita Lokhande big revealed on Mahhi vij and nadim nadz dating rumors after jay bhanushali divorce
TV न्यूज

Prashant Tamang Last Post: प्रशांत तमांग का ‘आखिरी’ पोस्ट हुआ वायरल, किया था ये वीडियो शेयर

Indian Idol 3 winner Prashant Tamang Last Post viral after his death he was found dead in house
TV न्यूज

बदतमीजी नहीं सहूंगा… अमाल मलिक का बयान आया सामने, तान्या मित्तल से जुड़ा है मामला?

Amaal Malik Statement
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.