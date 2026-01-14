विवियन डीसेना ने क्यों छोड़ा ‘लाफ्टर शेफ्स’, सामने आई ये बड़ी वजह

वहीं एक सूत्र के अनुसार, विवियन डीसेना ने ‘लाफ्टर शेफ्स’ में अपनी जिम्मेदारीयां पूरी करने के बाद तय किया कि अब वे अपना पूरा ध्यान नई फिक्शन सीरीज पर देंगे। यह शो कलर्स चैनल के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। विवियन इस नए प्रोजेक्ट की तैयारियों में पूरी तरह डूब चुके हैं। उन्होंने वर्कशॉप्स और प्री-प्रोडक्शन बैठकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, ताकि वे अपने किरदार और कहानी को बेहतर ढंग से समझ सकें। उनकी कोशिश है कि जब शो रिलीज हो, तो दर्शकों को बिल्कुल नया और दमदार अनुभव मिले।