क्रिकेटर के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल… तलाक के बाद धनश्री वर्मा-युजवेंद्र चहल एक ही शो में साथ आने वाले थे नजर?

चहल की टीम ने भी बयान जारी कर बताया कि उनके रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाली वायरल रिपोर्ट्स पूरी तरह झूठी हैं और सिर्फ अटकलों पर आधारित हैं। टीम ने स्पष्ट किया कि चहल किसी भी शो में शामिल नहीं हो रहे हैं और न ही इस बारे में किसी से बात की गई है। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की गई कि वे ऐसी गलत जानकारी को फैलाने से बचें।