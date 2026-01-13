युजवेंद्र चहल का तलाक के बाद खुलासा: मेंटल हेल्थ के चलते छोड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट

तलाक के बाद युजवेंद्र चहल को सोशल मीडिया पर काफी चुनिंदा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने साफ किया कि जिन महिलाओं के साथ उनका नाम जोड़ा गया, वे सिर्फ दोस्त थीं। उन्होंने कुछ समय के लिए डेटिंग एप इस्तेमाल करने की बात भी मानी, लेकिन उसे समझ न पाने के कारण अकाउंट डिलीट कर दिया। ऑनलाइन ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स को लेकर उनका कहना यह था कि लोगों का प्यार जितना ज्यादा होता है, उतनी ही नफरत भी सामने आती है, लेकिन अब इन चीजों का उन पर खास असर नहीं पड़ता।