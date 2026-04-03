अजिंक्य रहाणे का एक गलत फैसला और घर में बुरी तरह हार गई KKR, SRH ने चखा जीत का स्वाद

IPL 2026, KKR vs SRH Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के छठे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने 65 रन से धूल चटा दी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने टॉस जीता, लेकिन पहले सनराइजर्स हैदराबाद को बल्लेबाजी का न्योता दिया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 226 रन बनाए। 227 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम 16 ओवर में ही 161 रन पर ढेर हो गई। यह सनराइजर्स हैदराबाद की इस सीजन की पहली जीत है, जबकि केकेआर की लगातार दूसरी हार है।