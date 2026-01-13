‘मैरी कॉम के शादीशुदा होते हुए थे अफेयर’, पूर्व पति ने कहा – मेरे पास प्राइवेट चैट

पैसों की गड़बड़ी करने के आरोपों पर सवाल उठाते हुए ओनलर ने कहा कि अगर मैंने पांच करोड़ रुपये चुराए हैं तो मेरा बैंक अकाउंट चेक कर लो। ओनलर ने कहा कि हमारा रीति-रिवाजों के हिसाब से तलाक हो चुका है लेकिन अभी कोर्ट जाना बाकी है। मैं कोर्ट में नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं। ऐसे में नेशनल मीडिया पर मुझ पर आरोप लगाना गलत है। ओनलर ने कहा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। उसने कहा कि मैं शराब पीता हूं, लेकिन वो खुद भी शराब पीती है। उसने वोदका और रम पी है और वह गुटखा भी खाती है। लेकिन यह बातें मैं मीडिया के सामने नहीं करता। आखिर में ओनलर ने यह भी कहा कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले से चोटिल होने के बावजूद मैरी कॉम मुंबई गई और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता जारी रखा। मेरे पास इस बात के सबूत हैं, लेकिन मैं हमेशा चुप रहा।